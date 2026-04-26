Jiřina Bohdalová brzy oslaví 95 let! V kině Atlas představila dokument A jede se furt dál!
26. 4. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražské kino Atlas se v pátek proměnilo v místo velké oslavy jedné z největších osobností české kultury. Konala se zde slavnostní premiéra dokumentu Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál, jenž vznikl jako pocta herečce před jejími 95. narozeninami.
Večer nebyl jen uvedením nového filmu, ale také poctou herečce, jež už desítky let patří k nejvýraznějším tvářím českého filmu, divadla i televize a nesl se ve znamení radosti, vzpomínek, smíchu i obdivu k ženě, která je už desítky let symbolem talentu, humoru a neuvěřitelné životní energie.
Nový dokument nabízí osobní pohled na profesní i soukromý život Jiřiny Bohdalové. Připomíná její mimořádnou hereckou dráhu, ale zároveň ukazuje i její lidskou stránku, vztahy s rodinou a blízkými či okamžiky mimo svět reflektorů. Ve filmu se objevují také dosud nezveřejněné rodinné záběry s dcerou Simonou Stašovou a vnukem Vojtou, stejně jako vzpomínky přátel a kolegů, kteří ji dobře znají.
Režisérem a autorem dokumentu je Michal Čoudek, který na projektu pracoval více než dva roky. Díky blízkému přístupu k herečce vznikl autentický portrét ženy, jež si i po desetiletích na výsluní zachovala nadhled, humor a chuť stále tvořit.
Premiéra přilákala řadu známých tváří českého společenského a kulturního života. Mezi hosty nechyběli Eva Hrušková, Jan Přeučil, Veronika Žilková, Monika Absolonová, Vendula Pizingerová, Jan Bendig, Stanislav Hložek nebo Petra Svoboda.
Atmosféra byla slavnostní, ale zároveň srdečná a uvolněná. Nebyla to jen filmová premiéra, ale také setkání lidí, kteří přišli vzdát hold herečce, kterou znají celé generace diváků.
Hlavní hvězda večera dorazila v dobré náladě a s úsměvem, který ji provází celý život. Jiřina Bohdalová opět ukázala svůj typický smysl pro humor i obdivuhodnou vitalitu. Přítomné bavila, ochotně se zdravila s hosty a rozdávala energii, kterou jí mohou závidět i mnohem mladší kolegové. Bylo zřejmé, že podobná setkání jí dodávají sílu a radost.
Po skončení projekce večer pokračoval neformální oslavou, při níž hosté společně vzpomínali, debatovali a užívali si výjimečnou atmosféru. Podle přítomných Jiřina Bohdalová vydržela ve společnosti přátel dlouho do noci a znovu potvrdila, že její životní elán je stále inspirací.
Dokument Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál se k televizním divákům představí symbolicky 3. května, tedy přesně v den hereččiných narozenin, kdy jej uvede TV Nova. Už samotný název filmu napovídá, že jde o portrét ženy, která ani po téměř století života nezastavuje. Jiřina Bohdalová tak zůstává nejen legendou české herecké scény, ale také symbolem vytrvalosti, humoru a radosti ze života.