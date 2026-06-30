Jiří Langmajer nemá problém tasit: "Zvykl jsem si před lidmi poskakovat nahý"
30. 6. 2026 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková
Poznal tak prý i svou manželku.
Pokud se třeba stydíte za to, že jste svou drahou polovičku poznali za nějakých podivných okolností, třeba v podroušeném stavu či na internetu a podobně a myslíte si, že všechny ostatní páry mají nějaký kouzelný, romantický příběh, ale vy jste se k tomu přimotali hrozně přízemně... nevěšte hlavu. I mezi známými herci se najdou daleko divočejší seznamovací historky.
Třeba taková, že Jiří Langmajer na svou manželku mával výbavičkou ještě před tím, než se vůbec dali dohromady.
Šlo o hercovo první veřejné svlékání: Ve hře Král Lear se měl jak on, tak Jan Tříska, ukázat na jevišti kompletně nazí. Což, jak Jiří sám přiznává, byl zpočátku velký nezvyk.
„Šli jsme do toho po hlavě a nebylo jednoduchý se poprvé vysvléct na zkoušce,“ vzpomínal herec v Českém rozhlasu.
Brzy o sobě ale zjistil překvapivou novinku. Nahota ho najednou začala bavit: „Se mnou to zatočilo tak, že když jsme to potom hráli a kdekoli jsme pak měli nějaký mejdan, tak já jsem se po první skleničce okamžitě svlékal donaha. Jednak proto, že se mi to tak líbilo, a taky proto, že jsem si zvykl před lidmi poskakovat nahý. Zamiloval jsem se do toho a pak jsem se na to i těšil,“ smál se Langmajer.
Úplně stejně se podle všeho těšila i Adéla Gondíková, hercova současná manželka, která připustila, že na Krále Leara šla především proto, aby se podívala na hanbaté herce.
„To byl po Praze velký boom. Říkalo se, že se jde na představení, kde jsou Tříska s Langmajerem nazí. Musím říct, že i já jsem tehdy kvůli tomu šla. Možná už tehdy jsi mě zaujal,“ prozradila laškovně směrem k manželovi.
No co, hlavně že to vyšlo.