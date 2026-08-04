Jinde za tisíce, v Actionu za 300: S chytrým pomocníkem už nikdy neztratíte klíče ani peněženku
4. 8. 2026 – 7:20 | Magazín | BS
Existuje technologie, která řeší věčný problém se ztracenými klíči i zavazadly. Apple i Samsung si za ni nechávají platit jako za malý spotřebič — Action ji teď nabízí za cenu dvou obědů. Má to ale několik háčků, o kterých leták mlčí.
Existuje jedna kategorie věcí, které se ztrácejí s železnou pravidelností: klíče, peněženka, batoh dítěte, kufr někde mezi Prahou a Barcelonou. A existuje technologie, která tenhle problém řeší už roky — jenže si za ni Apple i Samsung nechávají platit jako za malý spotřebič. Action teď nabízí totéž za cenu oběda.
Co přesně za těch 299 korun dostanete
Smartfindery značky Fresh 'n Rebel jsou v týdenní akci po třech kusech za 299 korun. To je 99,67 koruny za jeden tracker. Přívěsek pověsíte na klíče, hodíte do peněženky nebo zalepíte do kufru a v mobilu pak vidíte, kde se nachází.
Zásadní je, že fungují v obou velkých ekosystémech — s aplikací Najít od Applu i s Najít moje zařízení od Googlu. Nemusíte tedy řešit, jestli má manželka iPhone a vy Android. Na výběr je pět barev: modrá, šedá, fialová, růžová a bílá. Materiál obsahuje nejméně 50 procent recyklovaného plastu s certifikací GRS.
V balení jsou navíc tři kusy, což se velmi vyplatí: Stejný smartfinder jako jednotlivý kus stojí v Actionu 174,90 koruny. Tenká varianta do peněženky vyjde na 199,90. Trojbalení za 299 korun je tedy zhruba za cenu jednoho a půl kusu — a tři trackery pokryjí klíče, peněženku i zavazadlo najednou.
A teď to, co v letáku nenajdete
Buďme féroví: produktová karta Actionu je na informace nezvykle skoupá. Neuvádí dosah, typ a výdrž baterie, hlasitost bzučáku ani odolnost proti vodě. U věci, kterou chcete pověsit na klíče a nosit v dešti, to nejsou drobnosti. Než zaplatíte, otočte krabičku a přečtěte si obal.
Druhá věc: nečekejte AirTag. Drahé trackery od Applu a Samsungu umí takzvané přesné navádění, které vás šipkou dovede na půl metru přesně. Levnější zařízení obvykle spoléhají jen na Bluetooth a na to, že kolem projde cizí telefon, který polohu anonymně nahlásí. Ve městě to funguje slušně, v lese u chalupy podstatně hůř.
Třetí věc, o které se nemluví nahlas: tracker se dá zneužít ke sledování člověka. Apple i Google proto do svých systémů zabudovaly upozornění, že se vámi pohybuje cizí přívěsek. Je dobré vědět, že to existuje — a že to funguje i naopak.