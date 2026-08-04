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Jinde za tisíce, v Actionu za 300: S chytrým pomocníkem už nikdy neztratíte klíče ani peněženku

4. 8. 2026 – 7:20 | Magazín | BS

Jinde za tisíce, v Actionu za 300: S chytrým pomocníkem už nikdy neztratíte klíče ani peněženku
zdroj: Gemini
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Existuje technologie, která řeší věčný problém se ztracenými klíči i zavazadly. Apple i Samsung si za ni nechávají platit jako za malý spotřebič — Action ji teď nabízí za cenu dvou obědů. Má to ale několik háčků, o kterých leták mlčí.

Existuje jedna kategorie věcí, které se ztrácejí s železnou pravidelností: klíče, peněženka, batoh dítěte, kufr někde mezi Prahou a Barcelonou. A existuje technologie, která tenhle problém řeší už roky — jenže si za ni Apple i Samsung nechávají platit jako za malý spotřebič. Action teď nabízí totéž za cenu oběda.

Co přesně za těch 299 korun dostanete

Smartfindery značky Fresh 'n Rebel jsou v týdenní akci po třech kusech za 299 korun. To je 99,67 koruny za jeden tracker. Přívěsek pověsíte na klíče, hodíte do peněženky nebo zalepíte do kufru a v mobilu pak vidíte, kde se nachází.

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Zásadní je, že fungují v obou velkých ekosystémech — s aplikací Najít od Applu i s Najít moje zařízení od Googlu. Nemusíte tedy řešit, jestli má manželka iPhone a vy Android. Na výběr je pět barev: modrá, šedá, fialová, růžová a bílá. Materiál obsahuje nejméně 50 procent recyklovaného plastu s certifikací GRS.

V balení jsou navíc tři kusy, což se velmi vyplatí: Stejný smartfinder jako jednotlivý kus stojí v Actionu 174,90 koruny. Tenká varianta do peněženky vyjde na 199,90. Trojbalení za 299 korun je tedy zhruba za cenu jednoho a půl kusu — a tři trackery pokryjí klíče, peněženku i zavazadlo najednou.

A teď to, co v letáku nenajdete

Buďme féroví: produktová karta Actionu je na informace nezvykle skoupá. Neuvádí dosah, typ a výdrž baterie, hlasitost bzučáku ani odolnost proti vodě. U věci, kterou chcete pověsit na klíče a nosit v dešti, to nejsou drobnosti. Než zaplatíte, otočte krabičku a přečtěte si obal.

Druhá věc: nečekejte AirTag. Drahé trackery od Applu a Samsungu umí takzvané přesné navádění, které vás šipkou dovede na půl metru přesně. Levnější zařízení obvykle spoléhají jen na Bluetooth a na to, že kolem projde cizí telefon, který polohu anonymně nahlásí. Ve městě to funguje slušně, v lese u chalupy podstatně hůř.

Třetí věc, o které se nemluví nahlas: tracker se dá zneužít ke sledování člověka. Apple i Google proto do svých systémů zabudovaly upozornění, že se vámi pohybuje cizí přívěsek. Je dobré vědět, že to existuje — a že to funguje i naopak.

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Tagy:
sleva elektronika levné Action
Zdroje:
Vlastní, Action
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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