Jinde tisíce, tady stovky. Action láká na značkové vybavení do kuchyně za směšné ceny
11. 7. 2026 – 9:19 | Magazín | BS
Oblíbený řetězec Action nově nabízí i kuchyňskou sestavu od známé značky za velmi dostupné částky.
Značku MasterChef zná díky populární televizní show snad každý, kdo se alespoň občas mihne v kuchyni. Její logo evokuje profesionální přístup, kvalitní suroviny a špičkové vybavení.
Většinou jsme zvyklí vídat podobně brandované spotřebiče ve specializovaných prodejnách za prémiové ceny, diskontní řetězec Action ale nyní vytáhl nečekaný trumf – začal prodávat kuchyňskou elektroniku i drobné náčiní pod hlavičkou MasterChef doslova za pár stovek či dokonce desítek korun.
Mezi regály s levnou kosmetikou a dekoracemi do bytu se tak nově krčí produkty, které slibují kulinářské zážitky jako z televize. A nezůstalo jen u jednoho kousku.
Nabídka aktuálně zahrnuje celou řadu vybavení – od třídílné sady pánví za 749 Kč, přes elegantní černou digitální kuchyňskou váhu za 180 korun, až po zástup drobného nerezového náčiní. Lis na česnek tu pořídíte za padesátikorunu, šlehací metlu za 25 Kč, obracečku či sběračku na pěnu za 40 Kč, a takový kráječ na pizzu vyjde dokonce na neuvěřitelných 20 korun.
Hlavním tahákem, který zaujme na první pohled, je ale tyčový mixér MasterChef s výkonem 800 W, který diskont aktuálně nabízí za baťovských 399 korun.
Když se podíváme na trh, běžné tyčové mixéry od prověřených značek (např. Bosch nebo Tefal) se s podobným výkonem pohybují v rozmezí 800 až 1 500 korun. Nákup v Actionu tak slibuje úsporu v řádech desítek až stovek procent.
Za pár drobných získáte výbavu, která na první pohled nevypadá vůbec zle. Mixér slibuje nerezovou mixovací tyč a čepele, plynulou regulaci rychlosti i "turbo" režim. Designově jde navíc o poměrně elegantní kousek.
Všichni ale víme, že zázraky se dějí málokdy. Cenovka na dně se někde projevit musela. I když nese zboží prestižní logo MasterChef, neočekávejte profesionální gastro vybavení, se kterým by Radek Kašpárek vybavil svou michelinskou kuchyň.
U takto levné elektroniky jsou vnitřní převody a spojovací díly často plastové (na rozdíl od celokovových konstrukcí u prémiových modelů). Zatímco krémovou polévku nebo banánové smoothie zvládne mixér s přehledem, při pokusu o drcení velkého množství ledu, ořechů nebo tvrdé kořenové zeleniny už by mohl protestovat.
Také by samozřejmě hrozilo opotřebení plastových součástí nebo přehřátí motoru. Také u levného náčiní je dobré počítat s tím, že nerez bude tenčí a opírat se o něj opravdu celou vahou také nebude úplně nejlepší nápad.
Jinak je ale poměr ceny a výkonu skvělý a nabídka i přes drobná varování rozhodně stojí za zvážení.
Čeští spotřebitelé mají k licencovaným produktům v supermarketech zvláštní vztah. Léta jsme zvyklí sbírat samolepky a bodíky, abychom si pak s "výraznou slevou" (která mnohdy znamenala reálnou tržní cenu) mohli koupit plyšáka, hrnec od Pohlreicha nebo sadu nožů. Action na to jde jinak a sází na okamžité uspokojení bez nutnosti měsíce syslit papírové bodíky v peněžence.
Značkový produkt si prostě koupíte rovnou za diskontní cenu. A ukazuje se, že tohle je cesta, na kterou český zákazník toužící po výhodném nákupu slyší čím dál tím víc.