Jihokorejci milují dopaminové weby, které uspokojí touhu po nákupech, aniž by cokoliv utratili
19. 6. 2026 – 14:12 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mladí Jihokorejci si plní nákupní košíky, objednávají jídlo a sledují kurýry na mapě. Jenže nic z toho není skutečné. Nový fenomén takzvaných dopaminových webů nabízí emoce spojené s nakupováním a utrácením, aniž by uživatelé zaplatili jedinou korunu.
Projíždíte e-shop, plníte košík, sledujete kurýra na mapě a těšíte se na zásilku. Jenže ve skutečnosti nic nekupujete, nic nepřijede a z účtu nezmizí ani koruna. Přesně tak funguje nový internetový hit z Jižní Koreje, který si získává především mladou generaci. Takzvané dopaminové weby nabízejí všechny emoce spojené s nakupováním, objednáváním jídla nebo kuřáckou pauzou, ale bez skutečné spotřeby. Pro jedny jde o chytrý způsob, jak šetřit peníze, pro druhé o další důkaz, jak hluboko se digitální svět dostal do našich každodenních návyků.
Nakupování bez nákupu a jídlo bez kalorií
Jižní Korea patří mezi nejvíce digitalizované země světa a online nakupování je zde běžnou součástí života. Není proto divu, že právě zde vznikl fenomén webů, které věrně napodobují prostředí internetových obchodů a rozvážkových služeb.
Na první pohled vypadají jako běžné aplikace. Nabízejí stovky produktů, fotografie jídel, hodnocení zákazníků, slevové akce i odhadované časy doručení. Uživatelé mohou vybírat zboží, přidávat ho do košíku a dokonce vyplnit doručovací adresu. Některé stránky dokonce simulují pohyb kurýra na mapě v reálném čase. Rozdíl je jediný. Objednávka nikdy neproběhne.
Pětadvacetiletý kancelářský pracovník Kim přiznává, že podobné stránky navštěvuje hlavně pozdě večer, kdy dostává chuť na jídlo. Místo skutečné objednávky si pouze prohlíží nabídku a plní virtuální košík. Podle něj jde o překvapivě účinný trik. Může si užít pocit objednávání bez výčitek z utracených peněz nebo kalorické bomby doručené ke dveřím. Samotné prohlížení nabídek mu prý zlepšuje náladu a pomáhá odreagovat se.
Někteří uživatelé přirovnávají zážitek k prohlížení fotografií jídla na sociálních sítích. Chuť sice úplně nezmizí, ale psychologická potřeba něco si dopřát je alespoň částečně uspokojena.
Virtuální kuřácká pauza a lék na osamělost
Dopaminové weby se však neomezují jen na nakupování nebo jídlo. Velkou popularitu si získaly i stránky simulující kuřáckou pauzu. Uživatel na nich stiskne tlačítko start a okamžitě vidí, kolik dalších lidí je právě online. Na stránce se objevují krátké anonymní vzkazy typu Zvládl jsem další den nebo Chci jít domů. Nevznikají zde hluboké diskuse ani nová přátelství. Přesto mnoho návštěvníků tvrdí, že jim pobyt na stránce přináší pocit úlevy.
Čtyřiadvacetiletý student Lee využívá podobný web během zkouškového období. Když ztratí koncentraci nebo se cítí vyčerpaný, otevře stránku a na pár minut se připojí k ostatním návštěvníkům. Přestože ve skutečnosti nekouří, má pocit, jako by si dával pauzu společně s dalšími lidmi. A právě tento nenápadný pocit sdílené přítomnosti je podle odborníků klíčem k úspěchu celého fenoménu.
Profesor Kim Heon-sik z Jungwon University upozorňuje, že mladí lidé dnes čelí rostoucí nejistotě, stresu a vyhoření. Podle něj proto stále častěji vyhledávají jednoduché formy digitální útěchy.
Fenomen přirovnává k popularitě mukbangu, tedy videí, v nichž lidé sledují někoho jiného při konzumaci velkého množství jídla. Stejně jako mukbang umožňuje nepřímo zažít pocit sytosti, dopaminové weby nabízejí zážitek z nakupování, objednávání nebo společenské přestávky bez skutečné účasti.
Odborníci se však neshodují, zda jde o zdravý trend. Zatímco někteří psychologové považují dopaminové weby za neškodný ventil, který může pomoci omezit impulzivní utrácení, jiní varují, že stále posilují stejné psychologické mechanismy, které stojí za závislostí na online nakupování.
Ať už je budoucnost těchto stránek jakákoli, jedno je jisté. Mladí Jihokorejci objevili nový způsob, jak získat malou dávku radosti v době drahého života, nejisté budoucnosti a všudypřítomného stresu. Místo skutečných nákupů si pořizují jen iluzi. A zdá se, že mnohým to zatím stačí.