Jermak vyšel po složení kauce na svobodu, oznámila ukrajinská média
18. 5. 2026 – 12:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů Kč) na kauci.
Dnes tak vyšel z vazební věznice a je na svobodě. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb, oznámila ukrajinská média. Soud vzal Jermaka do vyšetřovací vazby minulý týden.
Jermak novinářům řekl, že byl v komfortnější cele, za což zaplatil jeho obhájce. Neví ale, kdo za něj zaplatil kauci, napsal server Ukrajinska pravda, který také zveřejnil záběry z Jermakova odchodu z věznice. Připomněl, že pohodlnější placené cely se v kyjevské vazební věznici objevily v roce 2021.
"K dnešnímu ránu byla kauce složena v plné výši," uvedl předtím nejvyšší soud podle agentury Interfax-Ukrajina.
Na kauci přišlo asi 200 plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenala dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje. Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven.
Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, uvedl server RBK-Ukrajina.
Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, které mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů Kč). Jermak vinu odmítá.
Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly domovní prohlídky u Jermaka, kterého následně Zelenskyj odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.