Jennifer Aniston slaví krásu disciplíny: Jak se udržuje ve formě a proč sní jen jeden chips?

25. 7. 2025 – 10:01 | Magazín | Žanet Ka

Jak si udržuje postavu, kterou jí závidí i o dvě dekády mladší herecké kolegyně? Jaká je její skutečná rutina, tajemství a motivace? Odpověď je jednoduchá a přesto tak těžká: disciplína. A taky roky laděný režim, který není o sebetrýzni, ale o vědomém přístupu ke stravě, pohybu i vlastnímu tělu.

Jennifer Aniston (dnes 55) znovu dokazuje, že věk je opravdu jen číslo. Na nedávné titulce magazínu Allure ohromila v ikonické podprsence od Chanelu a připomněla tak světu, proč je stále jednou z největších a nejstylovějších hvězd Hollywoodu. Její pohled, držení těla i vyzařování svědčí o ženě, která ví, kým je. A která na sobě neskutečně maká.

Začátky v Hollywoodu: Sbohem koktejly a hranolky

Když Jennifer začínala v branži, její agent jí řekl na rovinu: „Chceš roli? Musíš zhubnout 14 kilo.“ Dnes to zní krutě- a je to kruté. Ale showbyznys je tvrdý svět, a Jennifer se rozhodla přežít. Vzala tuhle větu jako výzvu a začala měnit nejen svoje tělo, ale i vztah k němu.

Předtím milovala mléčné koktejly, hranolky s omáčkou a všechno to, co chutná jako útěcha po dlouhém dni. Ale přišla změna. Přesedlala na proteinově založenou stravu, minimalizovala cukry a sacharidy a nejenže zhubla, ale doslova se rozzářila. „Byla to ta nejlepší věc, co jsem mohla udělat,“ řekla později. A zněla jako žena, která přežila první náraz hollywoodské reality a vyšla z něj silnější.

Jídlo s rozumem a pořádně promyšlený půst

Jennifer dlouho jela podle stylu „pět malých jídel denně“. Vše přesně spočítané, krabičky, pravidelnost. Později ale objevila půst 16:8, tedy 16 hodin bez jídla, 8 hodin, kdy jíte a zcela vynechala snídani. A tělo reagovalo výborně. Jenže jak už to tak bývá, s časem se vše vyvíjí. Dnes se k snídani opět vrátila a říká, že je to jeden z jejích oblíbených momentů dne.

Na stole má nejčastěji vejce, avokádo nebo ovesné vločky s bílky. Nepřehání, nevyřazuje celé skupiny potravin, ale jde jí o kvalitu. Bio. Minimum zpracovaného. Jednoduchost. „Miluju dobré jídlo,“ říká. „Jen se ho učím jíst vědomě.“

A co sacharidy? „Proč bych se měla bát chleba?“ směje se. „Stačí jeden krajíček. Tělo vám poděkuje.“

Cvičení? 15-15-15 a žádné výmluvy

Legendární 15-15-15 rutina: 15 minut na kole, 15 minut běhací pás a 15 minut na eliptickém trenažéru, to je pro Jennifer základem pohybu. Funguje jí to léta. Ale život není rovná čára: po zranění zad přešla na pilates. A podle jejích slov je to právě ten druh cvičení, který vás „vyžehlí s jemností“, přitom zpevní víc, než čekáte.

zdroj: socialmedia

Střídá kardio, pilates, jógu, posilování. Miluje i skákání přes švihadlo. A víc než cvičení samotné miluje ten pocit po něm. „Potřebuju pohyb. I kdyby to mělo být jen 10 minut na trampolíně,“ říká. A nemyslí to jako frázi, ale jako závazek vůči sobě samé.

Vůle jako z oceli.

Jennifer si občas dopřeje chips, hrst M&M’s nebo sklenku vína. Ale její disciplína je téměř zenová. „Dokážu si vzít jen jeden. A vychutnat si ho,“ říká s úsměvem. A vy jí to věříte. Protože to není herečka, co hraje roli zdravě žijící ženy. Ona se tím stala. A ano, někdo jí může říkat „posedlá“. Ale co je posedlost, když je to vlastně láska k sobě?

Tělo i mysl: Meditace jako palivo duše

Když zrovna necvičí nebo netočí, Jennifer medituje. Každý den. Je to podle ní její „nejposvátnější moment dne“. Sedí, dýchá, je. Nic nedělá, ale zároveň se toho tolik děje. Věří v propojení těla a mysli, a i díky tomu působí tak klidně, vyrovnaně a zároveň silně. To všechno je součást její zářivé energie, která není otázkou krémů nebo filtrů. Ale hlubokého vztahu sama k sobě.