Aktualizováno: Jednání Kyjeva a Kremlu. Ukrajinci požadují příměří a stažení ruských vojsk

(AKTUALIZOVÁNO, 14:15) Podoljak na sociálních sítích zdůraznil, že ukrajinská pozice v jednání se po bezmála třech týdnech bojů nemění. Ukrajinská delegace bude podle něj žádat příměří, okamžité stažení ruských vojsk a bezpečnostní záruky.

Ruští a ukrajinští vyjednavači o víkendu informovali o pokroku vzájemných rozhovorů. To ale nijak nezmírnilo úroveň násilí na Ukrajině, kde ruské rakety v neděli zasáhly velkou ukrajinskou základnu nedaleko hranic s Polskem a v noci pokračovalo bombardování řady dalších míst včetně severozápadního předměstí ukrajinské metropole Kyjeva.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu