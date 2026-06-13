Je vyřešeno. Rozvod Belohorcové je uzavřený: "Veškeré náklady jsou na mě"
13. 6. 2026 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Finální tečka vykonána. Rozvod slavné moderátorky je uzavřen a ta, podle všeho, jasně ví, co chce.
Dokonáno jest. Rubikon překročen, kostky vrženy a tak dále. I když, na druhou stranu, různá přísloví o nezvratnosti už nyní vlastně pozbývají smyslu a daleko víc by se bývala hodila ve chvíli, kdy se nyní již exmanžel Zuzany Belohorcové rozhodl podvádět.
Nebylo to poprvé, ale bylo to naposled. Vlasta Hájek, někdejší druh slavné moderátorky, se totiž podle všeho zamiloval do jedné ze svých milenek a to byl počátek konce. Vztah s Belohorcovou se ukázal jako neudržitelný a pár se dohodl na rozvodu.
Dohodl je mimochodem důležité slovo, protože právě díky tomu, že spolu oba uzavřeli dohodu už předem, se rozvodový soud nemusel vůbec v ničem rýpat a celá záležitost byla uzavřená v takové rychlosti, nad kterou by taková Kuchařová nebo Hanychová jen zezelenaly závistí.
Podle informací Blesku bylo sesumírováno, potvrzeno, podepsáno a vyřešeno za pouhých dvacet minut.
Zuzana přišla s právníkem, Hájek se neukázal: Já jsem tam byla sama, on se ani neobtěžoval přijít. Uzavřeli jsme už před soudním jednáním dohodu, takže to vše proběhlo velmi hladce. I díky skvělému Michalovi, který mě zastupoval,“ řekla zmíněnému magazínu.
„Je to takové smutné, že nás po dvaceti letech manželství takhle rychle rozvedli, ale život jde dále a s dětmi se těšíme na nové začátky,“ pokračovala v mírně hořkosladkém tónu.
Pak potvrdila, že vlastně nebylo co řešit: „Děti zůstanou se mnou, na tom se nic nemění. Starám se o ně sama už víc než rok. Veškeré náklady jsou na mně,“ dodala.
„Jsem ráda, že jsou vyřešené děti, rozvod máme konečně za sebou, teď už zbývá jen prodat dům, rozdělit si peníze a jít si vlastní cestou. Věřím, že můj bývalý muž najde klid v duši, když on bude spokojený, tak budeme spokojeni všichni. Chci už mít klid a vlastní život,“ zakončila.