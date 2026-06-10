Je tohle ještě fotbal? FIFA ohlásila sedm nových pravidel pro mistrovství světa, fanoušci jen kroutí hlavou
10. 6. 2026 – 6:25 | Magazín | Jana Strážníková
Fotbalová federace přichystala pro nadcházející sportovní svátek hned devět nových pravidel. A nad některými nelze než pozdvihnout obočí.
Největší fotbalový svátek už je za rohem a celý sportovní svět se třese nedočkavostí na první hvizd, první výkop, první fantastickou akci, dechberoucí kličku a přehlídku fotbalové krásy. Začíná mistrovství světa ve fotbale.
V posledních dnech se ale fanoušci občas třesou nejen nedočkavostí. Poněkud smíšené reakce například vyvolaly čerstvě avizované úpravy fotbalových pravidel, které vstoupí v platnost právě na nadcházejícím mistrovství. Jejich kompletní seznam v přesném znění si můžete přečíst zde.
Jedná se o spoustu drobností, ale také o několik docela zásadních úprav a zásahů do hry. Zejména sedm z nich má potenciál vcelku výrazně proměnit dění na zeleném pažitu.
1. Ruka přes ústa? Jdeš ven!
V posledních letech se rozmohlo chování, kdy si hráči při konfliktech a hádkách na hřišti zakrývají ústa rukou nebo dresem. Důvod je jednoduchý – nikdo jim pak nemůže odezírat ze rtů a případná stížnost poškozeného na nějakou nemístnou nadávku nebo třeba rasové pohanění pak probíhá jako tvrzení proti tvrzení a viníka prakticky nelze potrestat.
Fotbalovým funkcionářům se podobné chování nezamlouvá a hodlají ho rozseknout zcela jasně. Kdo si zakryje ústa při debatě nebo konfliktu, dostává červenou kartu.
2. Odejdeš ze hřiště, už se nevrátíš
Pokud hráč demonstrativně po neshodě s rozhodčím (či kýmkoliv jiným) opustí hřiště, může rovnou zamířit do sprch, protože automaticky dostává červenou kartu a vracet už se nemusí. Pravidlo má za cíl zabránit tyátru s odcházením z herní plochy a zdržování hry.
3. Vhazování s odpočtem
Proti zdržování je namířena většina nových pravidel a platí to i o tomto. Hráč bude mít na vhození autu jasně odpočítaných pět vteřin. Pokud to nestihne, odevzdává míč soupeři, který bude vhazovat místo něj.
Právě toto pravidlo vzbudilo největší vášně, protože lze slyšet spoustu reakcí ve smyslu, že pět vteřin je prostě málo a že se za tu dobu hráč nemá čas ani rozmyslet, kam a komu míč hodit.
Situace ale není zas tak dramatická. Pravidlo totiž netvrdí, že se bude odpočítávat vždy a okamžitě při každém vhazování. Ne, nové pravidlo jen dává právo arbitrovi zahájit odpočet, pokud mu přijde, že hráč s vhazováním zbytečně otálí či dokonce cíleně zdržuje.
4. Odkop s odpočtem
Úplně stejně pak platí novinka i pro odkop od brány. Pokud bude brankář páchat nějaké zdržovací divadélko, protahovat odkop, desetkrát se rozbíhat a rozmýšlet (však to všichni známe), může sudí zahájit jasně viditelný pětivteřinový odpočet.
Pokud i po jeho uplynutí nebude míč ve hře, protivník dostane míč a zahraje rohový kop.
5. Střídání jak z hokeje
Časový limit se nově týká i střídání. Střídaný hráč má na opuštění hřiště deset vteřin. Pokud to nestihne, náhradník musí minutu počkat a protivník tak bude mít minutovou přesilovku. To samé platí při ošetření zranění: Hráč musí počkat minutu, než se smí vrátit do hry.
6. Silnější VAR
Videorozhodčí dostane novou kompetenci. K již existující pravomoci zasáhnout při posuzování gólů, penalt, červených karet a nesprávné identifikaci hráče bude moci zkoumat i žluté karty. udělení rohových kopů a fauly před zahráním standardní situace.
7. Přísnější posouzení bránění ve hře
Blokování bránících hráčů útočníky před zahráním standardky by nyní, jak už padlo, měl mít právo posuzovat i VAR. A federace to nejspíš myslí vážně, protože slibuje i daleko ostřejší hranice k posuzování.
Jak už padlo, reakce jsou vcelku smíšené a nejvíc stížností míří k časovým limitům při vhazování a odkopu. Kritici nových pravidel se domnívají, že se jedná o až moc ostrý zásah do možností taktizovat a že si hráči prostě nebudou mít dost času rozmyslet, jak zahrát.
Jenže se opět zdá, že spousta komentujících zapomíná, že odpočty nejsou odteď automatickou součástí hry. Sudí k ním nemusí vůbec sáhnout, ale může, pokud mu zdržování poleze na nervy. A to se (za předpokladu citlivého rozhodčího, samozřejmě) zdá jako krok správným směrem.