Je to tady! Ďábel nosí Pradu 2 míří do kin a my už víme, co čekat
23. 4. 2026 – 11:55 | Zpravodajství | Alex Vávra
Návrat do světa vysoké módy, ambicí a ostrých rozhodnutí je tady. Pokračování The Devil Wears Prada 2, česky Ďábel nosí Pradu 2, přivádí po letech zpět ikonické postavy a ukazuje, jak se proměnil nejen jejich život, ale i celý módní průmysl.
Jaro letos nepřináší jen změnu šatníku, ale i návrat jednoho z nejvýraznějších filmových příběhů o módě, ambicích a kariéře. Pokračování The Devil Wears Prada 2, v češtině uváděné jako Ďábel nosí Pradu 2, se blíží do kin a znovu otevírá dveře do světa, kde styl není jen otázkou vkusu, ale i moci.
Původní film Ďábel nosí Pradu měl premiéru v roce 2006 v New York City a rychle si získal status moderní klasiky. Vyprávěl příběh Andy Sachs v podání Anne Hathaway, která se jako čerstvá absolventka ocitne v prestižním módním magazínu Runway. Pod vedením Mirandy Priestly, kterou nezapomenutelně ztvárnila Meryl Streep, se učí přežít v prostředí, kde rozhodují detaily, tempo je neúprosné a očekávání téměř nesplnitelná.
Film zaujal nejen módní estetikou, ale především tím, jak přesně vystihl tlak pracovního prostředí a osobní kompromisy, které s sebou úspěch často přináší. Vedle hlavních hvězd v něm zazářili také Emily Blunt a Stanley Tucci, jejichž postavy dodaly příběhu humor i emoce. Ďábel nosí Pradu se stal filmem, ke kterému se diváci pravidelně vracejí – nejen kvůli módě, ale i kvůli silným charakterům a přesným dialogům.
Návrat ikonického světa v nové době
Pokračování přichází v době, kdy se svět módy i médií zásadně proměnil. Tvůrci tentokrát nechtějí jen navázat na známý příběh, ale zasadit ho do reality, která je mnohem rychlejší, digitálnější a nevyzpytatelnější. Návrat hlavních postav, které znovu ztvární Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci, tak nepůsobí jen jako nostalgie, ale jako příležitost ukázat jejich další vývoj.
Nový film má nabídnout pohled na to, jak se změnily nejen kariéry jednotlivých postav, ale i samotná pravidla hry. Módní průmysl dnes funguje jinak než před dvaceti lety a stejně tak se proměnilo i vnímání úspěchu, vlivu a autority. Do příběhu vstupují nové postavy, které přinášejí další dynamiku a rozšiřují svět, jenž byl už v prvním filmu mimořádně živý.
Natáčení, návraty a velká očekávání
Natáčení Ďábel nosí Pradu 2 začalo v červnu 2025 v New York City, tedy na stejném místě, kde celý příběh kdysi odstartoval. Produkce si dokonce ponechala hravý odkaz na minulost v podobě krycího názvu Cerulean, který fanoušci dobře znají. Později se štáb přesunul také do Itálie, což naznačuje, že film nabídne i vizuálně atraktivní evropské lokace.
Za kamerou znovu stojí David Frankel a scénář opět napsala Aline Brosh McKenna. Právě tato dvojice byla klíčová pro úspěch prvního filmu, a jejich návrat tak zvyšuje očekávání, že se podaří zachovat jeho specifický tón i kvalitu. Pozornost přitahuje i propagace filmu, která naznačuje, že si tvůrci i herci uvědomují význam původního snímku. Anne Hathaway se během tiskových akcí stylově vrací k odkazu své postavy, což vyvolává silnou odezvu mezi fanoušky i médii.
Premiéra je naplánována na 1. května a ve stejném období by se měl film dostat i do českých kin. Očekávání jsou vysoká nejen kvůli návratu známých tváří, ale i kvůli tomu, že pokračování má ambici reflektovat současnost stejně přesně, jako to dokázal první díl ve své době.
Návrat do světa Runway tak není jen dalším pokračováním úspěšné značky. Je to příležitost znovu se podívat na příběh, který definoval jednu generaci, a zjistit, jak obstojí v dnešní době. Pokud se podaří skloubit styl, inteligentní humor a aktuální témata, může Ďábel nosí Pradu 2 navázat na svůj odkaz a znovu se stát filmem, o kterém se bude mluvit ještě dlouho po premiéře.