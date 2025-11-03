Dnes je pondělí 3. listopadu 2025., Svátek má Hubert
Je to fešák! Syn Leoše Mareše oslavil 20. narozeniny, je z něj sportovec

3. 11. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Je to fešák! Syn Leoše Mareše oslavil 20. narozeniny, je z něj sportovec
zdroj: Profimedia.cz
To to letí! Z nejstaršího syna slavného moderátora už je dospělý mladý muž.

Také si pamatujete rodinu Leoše Mareše tak, jak je vidět na úvodní fotce? Fešný moderátor, krásná partnerka a dva mladí synové? 

Od pořízení výše zobrazeného snímku ale uplynulo už osm let. Pravda, Leoš pořád vypadá výborně, partnerka jakbysmet, ale synátoři už stihli vyrůst jak z vody.

Staršímu synovi Jakubovi už je dvacet let. A jelikož studuje na prestižní univerzitě ve Spojených státech, oslavil narozeniny za oceánem. Což mimochodem znamená, že si oficiálně nesměl připít na svoje vlastní kulatiny, protože, jak víme, v USA platí pro konzumaci alkoholu hranice 21 let.

Zda ale opravdu zůstal nasuchu, ví samozřejmě jen on sám. A nebo že by snad přiletěl slavit zpátky domů?

Tak či tak, maminka Monika pak zveřejnila dojemné blahopřání na sociálních sítích: „20 let plných lásky a štěstí. Miluji tě z celého srdce,“ napsala nestrojeně a přidala fotky syna od dětství až po současnou dospělost.

A kdybyste se snad chtěli pozastavit nad snímkem, kde má Jakub sportovní dres: Mladík se věnuje vodnímu lyžování na vrcholové úrovni. Stejnou kariéru jako slavný otec si tedy zřejmě nevybral, ale i přesto je na něj táta určitě jaksepatří pyšný.

 

Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

