Je to fešák! Syn Leoše Mareše oslavil 20. narozeniny, je z něj sportovec
3. 11. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
To to letí! Z nejstaršího syna slavného moderátora už je dospělý mladý muž.
Také si pamatujete rodinu Leoše Mareše tak, jak je vidět na úvodní fotce? Fešný moderátor, krásná partnerka a dva mladí synové?
Od pořízení výše zobrazeného snímku ale uplynulo už osm let. Pravda, Leoš pořád vypadá výborně, partnerka jakbysmet, ale synátoři už stihli vyrůst jak z vody.
Staršímu synovi Jakubovi už je dvacet let. A jelikož studuje na prestižní univerzitě ve Spojených státech, oslavil narozeniny za oceánem. Což mimochodem znamená, že si oficiálně nesměl připít na svoje vlastní kulatiny, protože, jak víme, v USA platí pro konzumaci alkoholu hranice 21 let.
Zda ale opravdu zůstal nasuchu, ví samozřejmě jen on sám. A nebo že by snad přiletěl slavit zpátky domů?
Tak či tak, maminka Monika pak zveřejnila dojemné blahopřání na sociálních sítích: „20 let plných lásky a štěstí. Miluji tě z celého srdce,“ napsala nestrojeně a přidala fotky syna od dětství až po současnou dospělost.
A kdybyste se snad chtěli pozastavit nad snímkem, kde má Jakub sportovní dres: Mladík se věnuje vodnímu lyžování na vrcholové úrovni. Stejnou kariéru jako slavný otec si tedy zřejmě nevybral, ale i přesto je na něj táta určitě jaksepatří pyšný.