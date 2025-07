Je po všem. Bachelor Solfronk se rozešel se Sabinou: "Jsem jak tělo bez duše"

23. 7. 2025 – 5:00 | Magazín | Jiří Rilke

Vypadali jak z plakátu, ale vztah nakonec zkrachoval.

Ještě nedávno hasil pan dokonalý z Bacheloru, Jan Solfronk, s teď už bývalou přítelkyní Sabinou Pšádovou dohady o možné krizi:

„Poslední týdny nebyly úplně jednoduchý. Na nás oba toho bylo hodně a chvílema jsme možná ztráceli ten klid, co jsme měli na začátku. Do toho tlak z okolí, pozornost, očekávání… a člověk má někdy pocit, že ať udělá cokoliv, vždycky se toho někdo chytí a otočí to po svém,“ psala Sabina v naději, že vlastně ještě není všemu konec.

I Honza se ještě snažil a vystřihl stylové gesto: „Dneska bych ale chtěla sdílet něco, co mě po dlouhé době upřímně zahřálo u srdce. Přišel… v ruce růže. A s nimi i slova, která už jsme všichni několikrát slyšeli: „Přijmeš moji růži?“ A pak dodal: „Vybral bych si tě zas a znova.“ Někdy stačí jedno gesto, které připomene, že na nás pořád záleží,“ pochlubila se.

Fanoušci si v tu chvíli oddychli a blahopřáli k úspěšnému překonání vztahové krize, jenže... Radost byla předčasná. Nakonec všechno bouchlo a vztah vítězného páru reality show Bachelor tak vydržel jen zhruba půl roku.

„Je konec. Ticho, zklamání, bolest… a rozloučení s něčím, čemu jsem tolik věřila,“ zveřejnila svou bolest Sabina na sociální síti.

„Hodně to bolí. Nikdy jsem si nepřála, aby to došlo až sem. Poslední dny jsem byla jako tělo bez duše. Jako by se ve mně něco zlomilo,“ svěřila se.

„Dostala jsem tu poslední růži a nikdy nebudu litovat, že jsem do té reality show šla. Naučila mě spoustu věcí a hlavně mi přinesla lásku. Opravdovou, krásnou… ale taky bolestivou,“ pokračovala.

„Láska potřebuje víc než jen vzpomínky. Potřebuje přítomnost. Potřebuje komunikaci, důvěru, objetí, bezpečí. Potřebuje, aby se člověk necítil sám, i když s někým je. A když tyhle základy chybí příliš dlouho, člověk začne být unavený. A pak přišel okamžik, který narušil i to poslední, čeho jsem se držela. Důvěru. A přes to už jsem prostě nedokázala jít dál. Nechci vyprávět detaily,“ zakončila.

Co přesně stálo za ztrátou důvěry, neupřesnila, každopádně to dost zní, jako že se o selhání vztahu nějakým způsobem zasloužil sám Solfronk.

„U věcí, které jsem myslel, že mám vyřešené a uzavřené, se ukázalo že nemám, a že na nich musím ještě zapracovat, abych mohl dávat to, co mám být v partnerském vztahu automatické. Bohužel ten strach ze ztráty někoho blízkého, který je ve mě tak silně zakořeněný, nakonec způsobuje i to, že v některých věcech nedokážu být úplně upřímný, což podrývá důvěru,“ vyjádřil se Solfronk, kterému také evidentně nebylo zrovna do smíchu.