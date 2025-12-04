Dnes je čtvrtek 4. prosince 2025., Svátek má Barbora
4. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Je po lásce! Stalo se, čeho se bála: Lucka Vondráčková se rozešla s mladým zápasníkem
zdroj: Profimedia.cz
Pohádka s mladičkým bijcem oblíbené herečce nakonec nevydržela.

„U nás je to tak, že ho pořád popichuju, aby už dostal rozum a našel si někoho,“ smála se před necelým půlrokem Lucka Vondráčková na téma vztahu s o 18 let mladším zápasníkem Zdeňkem Polívkou v rozhovoru pro DVTV. 

Určitě nemyslela vážně, že by se snad snažila partnera poslat za jinou, ale tak nějak nejspíš tušila, že vztah s pomalu o polovinu mladším mladíkem nejspíš nepotrvá věčně. A nakonec to opravdu nevyšlo: Zápasník na sociální síti potvrdil, že vztah je minulostí.

„Znáte to, když se vám život sype a je vám nejhůř, tak se vším všudy. Chci oznámit rozchod s Luckou. Dávám něco takového poprvé ve svém životě veřejně, poněvadž jsem byl roky pod silným mediálním tlakem. A rád bych ho tímto už konečně ukončil,“ napsal Polívka.

„Na otázky a důvody nehodlám odpovídat. Je to naše soukromá záležitost. Nebudu psát trapná klišé s přáním a lítostí pro veřejnost a dobré mínění. Každý z nás to zná, prošel si tím. Kdo mě skutečně zná, ví, že jsem měl Lucku upřímně rád. A doufám, že bude šťastná. Nezapomenu,“ dodal.

K rozchodu jako takovému, zdá se, došlo už dřív: Jsme od sebe už půl roku, takže to dávno přebolelo,“ reagovala Vondráčková pro magazín Expres.

