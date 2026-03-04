Jde na něj jaro? Felix Slováček promluvil o nové milence
4. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Na veřejnost se dostal drb, že má prý slavný hudebník nebývale blízko k jisté fanynce. On sám si z toho ale moc těžkou hlavu nedělá.
Slavný hudebník Felix Slováček už sice nepatří k úplným mladíkům, což je zkrátka a dobře empirický fakt, to ale neznamená, že by se z vyhlášeného milovníka žen a příjemné společnosti najednou stal asketický mnich.
Nejmenovaný zdroj prozradil redakci magazínu eXtra, že se prý Felix podezřele často vyskytuje okolo jedné ze svých dlouholetých fanynek. Vedle častých společných fotek se údajně také intenzivně stýkají, spí na stejných hotelech a možná prý i ve stejných pokojích.
Nutno samozřejmě zdůraznit, že se jedná o zcela nepotvrzený dohad a žádné důkazy k němu neexistují.
Kdo by se nicméně skácel samotným šokem z křesla, kdyby zjistil, že má Felix milenku, nechť zvedne ruku. Opravdu by to nebylo poprvé, jak si všichni jistě pamatují.
Novináři se na tajemnou fanynku zeptali i přímo Felixe a ten její existenci v překvapivě dobrém rozmaru vůbec nepopřel. Tvrdí nicméně, že nejde o nic peprného: „Ne, s tou paní opravdu nic intimního nemám, to jsou hlouposti,“ smál se.
„Ne, opravdu vás ujišťuji, že nás spojí jen pracovně-přátelský vztah,“ pokračoval.
„Ani Gelemová se znovu nekoná, ani náhodou,“ dodal zvesela ve vzpomínce na svou dlouholetou bokovku.