Jarní sbírka potravin se dnes uskuteční v 3500 obchodech od 08:00 do 18:00
25. 4. 2026 – 6:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jarní sbírka potravin, při které mohou lidé darovat jídlo či drogerii potřebným, se dnes uskuteční ve více než 3500 obchodech.
Bude se konat po celé republice od 08:00 do 18:00 a darovanou pomoc budou moci využít například opuštění senioři, rodiny v krizi, lidé bez domova či handicapovaní. Mezi nejpotřebnější položky patří těstoviny, rýže, konzervy, dětská výživa, trvanlivé mléko, olej nebo hygienické potřeby.
Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, přičemž od roku 2019 dvakrát ročně. Dary mohou lidé odevzdat v obchodech řetězců Albert, Globus, Tesco, Billa, Kaufland, Lidl, Makro, COOP, Košík.cz a nově také v obchodech Hruška a Flop Top. Sbírky se zúčastní i prodejci drogerie Rossmann, dm drogerie markt a Teta drogerie.
Pro potravinové banky se podle dat České federace potravinových bank minulý rok vybralo 17.400 tun potravin a drogerie, což bylo o 800 tun více než předchozí rok. Z celkového množství zboží se 1376 tun vybralo ve sbírkách. Hodnotu shromážděných potravin dříve federace odhadovala na 791 milionů korun. Na provoz potravinových bank ministerstva zemědělství a práce a sociálních věcí dala dotace 127 milionů korun.
Počet prodejen, které se do sbírky zapojují, postupně roste. V letošní jarní části se například sbírky zúčastní o zhruba čtvrtinu více obchodů než loni. Ještě na podzim roku 2021 jich bylo 1050, v roce 2022 pak 1470 a v následujícím roce 2000. Loni na podzim to bylo již 2800 obchodů. Na začátku konání sbírky v roce 2013, kdy byla ještě jednou ročně, mohli lidé zboží darovat v 750 obchodech. E-shopy se na objemu vybraného zboží loni na podzim podílely asi 15 procenty, šlo zejména o velké on-line supermarkety.
Příjemci pomoci ve výdejnách jsou osamělí senioři, rodiny v krizi, rodiče samoživitelé, kteří podle charity tvoří 63 procent lidí ve výdejnách, i lidé bez domova. Podle organizátorů sbírky potravin žije v současnosti v Česku více než milion lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Přispět lze v charitativní akci také finančním darem na účet.