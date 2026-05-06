Japonci neuklízejí víc, než je nutné. Znají trik, který vám doma odstraní chaos během pár minut

6. 5. 2026 – 11:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Na první pohled to vypadá jako magie. Byty v Japonsku působí klidně, čistě a bez chaosu  a přitom jejich obyvatelé netráví hodiny úklidem. Tajemství je úplně jinde. V systému, který mění nejen prostor, ale i hlavu.

Možná vás překvapí, jak málo stačí, aby váš domov začal fungovat úplně jinak.

Nejde o úklid, ale o rozhodnutí, která děláte každý den

Zásadní rozdíl je v přístupu. Japonci neřeší velké úklidy. Řeší malé věci dřív, než se stanou problémem. Nepořádek totiž nevzniká přes noc. Vzniká z maličkostí, které odkládáme:

  • „Udělám to později“
  • „Tohle tu zatím nechám“
  • „To se ještě bude hodit“

A přesně tady přichází první změna.

Pravidlo jedné minuty: největší game changer

Pokud něco trvá méně než minutu, udělejte to hned. Zní to banálně, ale právě tohle zastaví vznik chaosu:

  • pověsit bundu místo hození na židli
  • umýt hrnek místo „až potom“
  • vrátit věci na místo

Najednou zjistíte, že nemáte co uklízet.

5 minut denně místo víkendového pekla

Zapomeňte na velké úklidy. Stačí pár minut denně.

  • utřít dřez
  • srovnat jednu poličku
  • vysát 

Pravidelnost je silnější než jednorázová snaha. A hlavně — nestresuje.

Největší chyba? Moc věcí

Tady přichází japonská filozofie, která mění všechno. Nechte si jen to, co vám dává smysl. Co používáte. Co vám dělá radost. Zbytek? Jen zabírá místo a energii. Proto funguje jednoduché pravidlo: Jedna věc dovnitř = jedna věc ven

Bez toho se chaos vrací.

Všechno musí mít své místo. Opravdu všechno

Ne „někam to dám“. Ale přesně:

  • tady visí klíče
  • tady jsou nůžky
  • tady patří nabíječka

Jakmile věci nemají pevné místo, začíná nepořádek.

Trik, který šetří místo i nervy

Japonci neskládají věci na sebe. Skládají je vertikálně.

Výsledek:

  • všechno vidíte
  • nic nehledáte
  • skříně nepůsobí přeplněně

A najednou máte víc prostoru, než jste si mysleli.

Důvody, proč to Japoncům funguje 

Protože nejde o úklid. Jde o systém.

Jakmile si nastavíte jednoduchá pravidla:

  • věci se nehromadí
  • nepořádek nevzniká
  • úklid přestane být téma

A možná vás překvapí ještě jedna věc. Nezmění se jen váš byt. Změní se i to, jak se v něm cítíte.

Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

