Jamajka po bouři: život po hurikánu Melissa se pomalu vrací do ulic
30. 10. 2025 – 17:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Když se hurikán Melissa přehnal přes Jamajku, přinesl s sebou nejen ničivý vítr a déšť, ale i vlnu lidské solidarity. Ulice Kingstonu se zvolna probouzejí, lidé opravují střechy, pomáhají si navzájem a mezi troskami znovu vzniká rytmus života – tak typický pro ostrov, který tančí i po bouři.
Na jihozápad Jamajky udeřil hurikán Melissa s větry o síle téměř 300 kilometrů v hodině a stal se nejsilnější bouří, jakou ostrov za poslední desítky let zažil. Když se Melissa v úterý večer prohnala přes oblasti St. Elizabeth a Westmoreland Parish, zanechala po sobě zničené domy, popadané stromy a města odříznutá od světa.
„Nikdy jsem nic takového neviděla,“ říká místní obyvatelka Marlene z města Black River, kde většina domů přišla o střechy. „Ale už ráno po bouři jsme se pustili do práce. Lidé tady nenechají nikoho samotného.“
Právě tato soudržnost se stala symbolem dnů po bouři. I když tři čtvrtiny ostrova zůstaly bez elektřiny a voda v mnoha oblastech stále není pitná, Jamajčané se snaží znovu nastartovat každodenní život. Na ulicích hlavního města Kingstonu se rozbíhají trhy, děti si hrají u zatopených domů a kostely otevírají dveře nejen pro modlitbu, ale i pro ubytování evakuovaných rodin.
Premiér Andrew Holness vyhlásil stav národní pohromy, ale zároveň ocenil rychlou reakci místních komunit i mezinárodní pomoc. První dodávky humanitární pomoci dorazily z USA, Kanady i sousední Kuby. Podle jamajského meteorologického úřadu už vítr zeslábl a zbytek týdne má přinést klidnější počasí, i když některé oblasti zůstávají odříznuté kvůli sesuvům půdy.
Zahraniční experti i místní obyvatelé se shodují, že Melissa sice ostrov těžce zasáhla, ale také ukázala, jak odolná Jamajka je. Ostrov, který si poradí s tropickým sluncem i s tropickou bouří, teď čelí další výzvě: obnovit domovy, školy i turistickou infrastrukturu dřív, než začne nová sezóna.
„Život tady se nikdy nezastaví,“ říká dobrovolník z Montega Bay. „Jen se na chvíli ztišil, aby se nadechl – a mohl pokračovat dál.“