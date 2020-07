Jakeš by listopad '89 nechal rozstřílet. Kdyby nebyl kůl v plotě

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vypadal jako neškodný popleta, který svou nešikovností přivedl československé komunisty na okraj propasti. Nebyl však neviňátko, soudruh lidumil. Kdyby mohl, utopil by 'samet' v krvi.

Miloš Jakeš, který odešel do historie (nebe, ani peklo komunisté nemají), proslul zejména tím, že pronesl patrně druhý nejhloupější projev ze všech komunistických pohlavárů, kteří kdy Československo řídili.

Stupidnější byl snad jen proslov Antonína Zápotockého krátce před Vánoci v roce 1952. V něm tehdejší komunistický vůdce zvěstoval národu, a zejména dětem, že je nutné reformovat Vánoce, protože z Ježíška nevyrostl Ježíš, ale děda Mráz.

Památný Jakešův projev ke spolustraníkům v Červeném Hrádku, na rozdíl od Zápotockého řeči, děti nerozplakal a rodiče nedopálil. První nezajímal, druhé spíš pobavil.

Estráda z Hrádku

Bylo to vlastně estrádní číslo, které vyvolávalo dojem, že generální tajemník sám sebe paroduje. Jenže on mluvil vážně.

Bezelstně si pletl brojlery s bojlery, lítostivě si stěžoval, že to není jen tak zavřít Havla a že Zagorka je sice "milá holka", ale že "žádnej z nás nebere takový prachy" jako ona. A v návalu upřímnosti přiznal, že komunistům na nejvyšších místech teče do bot, že si připadají jako kůl v plotě, protože nemají podporu zezdola.

Záznam jeho žvanění se dostal do rukou tehdejšímu mluvčímu Charty 77 Alexandru Vondrovi, který ho poslal do Svobodné Evropy. Obyvatelé komunistického skanzenu tak dostali jedinečnou možnost poznat úroveň nejvyššího komunisty. Byla skutečně nízko.

Pro leckoho to byla šance odhodit poslední zbytky respektu ke komunistům. Leckdo ji také využil.

Perestrojka? No fuj!

Tím Jakeš vlastně přispěl k pádu komunistického režimu v Česku a na Slovensku. Jenže nechtěně. Proto se nedá říct, že by se o něj zasloužil. Tím spíš, když později přiznal, že by nejraději tehdejší revoltu rozstřílel.

"Přišli generálové a říkali 'jsme připraveni hájit socialismus'," řekl před lety v rozhovoru pro Lidové noviny a podotkl: "Něco jiného by bylo, kdyby se k tomu odhodlal Sovětský svaz."

A aby nebylo pochyb, jak to soudruh, mezi svými přezdívaný Milda, myslí, upřesnil: "…jako to zastavil Teng Siao-pching (tehdejší komunistický vůdce Číny). Rozstřílel to (studentské protesty) tanky. A byl pokoj. A byla to správná cesta!"

Kdyby v listopadu 89 vládl některý z předchůdců Michaila Gorbačova – Jurij Andropov (někdejší šéf komunistické rozvědky KGB), anebo Konstantin Černěnko (stalinista a pravá ruka Leonida Brežněva), byl by s Jakešem v čele KSČ čínský scénář patrně reálný.

Miloš Jakeš patřil do kategorie normalizátorů. Nikdy se nikdy nesmířil se změnou režimu a na Gorbačovově perestrojce nenechal nit suchou. Ruskému webu Gazeta.ru řekl, že ji považoval za neuváženou. "Perestrojka otevřela prostor k neomezené otevřenosti. Každý si říkal, co chtěl, kritizoval, co se mu zlíbilo…"

Zůstal bez trestu?

V Česku kdekomu vadí, že se Jakeš nedožil světské spravedlnosti a trestu, byť před soudem po sametu stanul. Skutečně se však trestu vyhnul?

Copak Miloš (křtěný Milouš) Jakeš nebyl potrestán tím, že prožil poslední třetinu svého života v otevřené společnosti, v demokracii a kapitalismu? Vždyť tyto poměry, které šly mnohem dál než Gorbyho reformy, bytostně nesnášel.