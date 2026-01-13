Jak z videohry. Ukrajinci na bojiště nasazují buginy s odpalovači raket Hellfire
13. 1. 2026 – 13:52 | Magazín | Alexej Chundryl
Mohlo by se zdát, že se díváte na AI záběry vytvořené pomocí umělé inteligence podle videohry Command and Conquer. Není tomu tak, ukrajinská armáda nově nasazuje hbité a těžce ozbrojené vozidlo, které má za cíl ničit především nepřátelské drony.
Z otevřených zdrojů i vojenských analýz vyplývá, že na bojišti na Ukrajině se objevuje nový mobilní systém vzdušné obrany, který ukrajinské síly nasazují proti ruským bezpilotním letadlům a dalším hrozbám. Jedná se o lehkou terénní buginu Tempest vybavenou dvojicí řízených střel AGM-114L Longbow Hellfire — typicky známých jako rakety, jež USA používají z obrněných vozidel, vrtulníků nebo dronů. Tento systém byl zaznamenán na videích zveřejněných ukrajinským vzdušným velením, i když oficiální dodávka či veřejné oznámení o jeho předání dosud neproběhlo.
Nová platforma je výsledkem vývoje americké firmy V2X, která ji prezentovala již na výstavě AUSA v roce 2025 jako mobilní modulární systém pro ničení bezpilotních prostředků (counter-UAS). Vozidlo používá lehkou 4×4 konstrukci, pravděpodobně komerčního typu Can-Am Maverick X3 přestavěnou pro vojenské využití, s integrovaným radarem pro detekci hrozeb a systémem pro pasivní identifikaci vysílání RF signálů, čímž může lokalizovat některé typy dronů bez vyzařování vlastní rádiové frekvence. Systém detekce ve vozidle nemá dlouhý dosah, ale plně dostačuje pro omezený dostřel Hellfire raket.
Nasazení Hellfire řízených střel v této konfiguraci odráží širší trend přizpůsobování stávajících zbraní novým úkolům. Střely AGM-114L Longbow, vybavené mikrovlnným radarovým naváděním, byly původně určeny pro nasazení z vrtulníků a jiných leteckých prostředků — například americké AH-64 Apache používají tuto verzi pro protidronové úkoly v rámci protiletadlových programů. Nyní se ukazuje, že stejná technologie může být efektivní i z „pozemní“ platformy proti relativně malým bezpilotním systémům, které Moskva masivně nasazuje.
Ukraine’s Armed Forces have reportedly received prototypes of the new U.S.-made Tempest air defense system for testing, per Defense Express. Developed by V2X and unveiled in 2025, Tempest includes mobile and trailer-mounted variants tailored to counter drone threats. pic.twitter.com/nReBbm7ANh— NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) January 11, 2026
Z vojenského hlediska dává taková adaptace smysl v kontejneru války, kde Rusko vedle konvenčních raketových a dělostřeleckých útoků bombarduje ukrajinské pozice i obrovským množstvím dronů typu Šáhed a dalšími UAV, kterých bylo při některých útocích zaznamenáno i více než tisíc během jednoho týdne. Nasazení mobilního systému s Hellfire poskytuje ukrajinské armádě nástroj, který může reagovat rychle a přemístit se předtím, než se protivník stihne znovu zaměřit — koncept známý jako shoot and scoot.
Současné otevřené záběry a fotografie navíc naznačují, že systém je ještě v rané fázi nasazení a může být přítomen spíše v malém počtu nebo v testovacím režimu než jako standardní součást ukrajinského arzenálu. Nicméně jeho přítomnost i bez oficiálního potvrzení podtrhuje, jak flexibilně Ukrajina přijímá a integruje různé technologie ze západních dodávek i vývoje, aby čelila novým typům hrozeb.
Z komentářů odborníků také vyplývá, že lehká povaha platformy s Hellfire má i své nevýhody — slabá ochrana posádky a omezená kapacita munice znamenají, že taková vozidla budou pravděpodobně nasazována spíše v zadních oblastech nebo ve spolupráci s dalšími jednotkami vzdušné obrany, než jako nezávislé frontové prvky. Celkově tento vývoj ilustruje, jak se technologie vzdušné obrany rychle adaptují na válku dronů na Ukrajině a jak spojenci experimentují s integrací stávajících přesných řízených zbraní do nových rolí, aby dále posílili schopnost reagovat na stále sofistikovanější bezpilotní hrozby.
