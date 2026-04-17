Jak to jenom dělá? Svůdná moderátorka prozradila tajemství své sexy postavy. Není to nic pro slabé nátury
17. 4. 2026 – 12:16 | Magazín | Jana Strážníková
Že se na Evu Decastelo dívá dobře, víme všichni. Oblíbená moderátorka nyní v rozhovoru prozradila, co stojí za její svůdnou postavou.
Že oblíbená moderátorka Eva Decastelo vypadá velmi k světu, je zkrátka a dobře neoddiskutovatelný fakt. A nemusíme se k jeho potvrzení omezovat jen na oficiální fotky z plesů a akcí, kde to Evě samozřejmě také vždycky mimořádně sekne.
Svůdná moderátorka se totiž občas také nemá problém v poněkud pikantnějším stylu ukázat na svých sociálních sítích. A to pak nemůže být o parádní postavě žádných pochyb, obzvlášť když Eva ještě navíc v posledních měsících zhubla pár kilo, jak si všimli všichni věrní fanoušci.
Kdo by ale čekal, že podobné tělo musí být nutně výsledkem krutých diet či neustálé dřiny s činkami, docela výrazně by se spletl. Eva si totiž popovídala s magazínem eXtra a prozradila, že za tělo vděčí mrazu.
Nebo si to alespoň myslí: „Otužuju se sedm nebo osm let,“ prozradila skutečnost, kterou její pravidelní sledující moc dobře vědí, protože její nahé fotky ze sněhu a ledu nešlo přehlédnout.
„Když jsem dělala reportáž o otužování, tak mi přišlo hloupé, když tam všichni lezou do té vody, abych já tam nevlezla, takže se to stalo a od té doby jsem tomu absolutně podlehla,“ zavzpomínala.
„Vzhledem k tomu, že nenávidím cvičení z hloubky duše, tak plavání a otužování jsou asi jediné věci, které mě baví,“ pokračovala.
„Myslím si, že otužování nepomáhá jen zdraví, ale také vzhledu a hlavně duši. Je to podle mě nejlepší lék proti depresím a špatné náladě,“ tvrdí svůdná moderátorka.
Jak ovšem lidé obeznámení s fitness vědí, samotné otužování je samozřejmě fajn jako kontrolovaný stresor, ale že by z něj člověk vyloženě zhubnul, to ne. Skutečná příčina super figury vyšla najevo vzápětí: Eva totiž také často plave:
„I dneska jsem byla v šest ráno plavat a dala jsem padesát bazénů. Plavu minimálně třikrát v týdnu intenzivně poslední rok,“ prozradila nevinně.
Jinak řečeno... Eva sice nesnáší cvičení, ale v šest ráno šla cvičit. Ale jak se říká, když máte rádi svou práci, prakticky pak vlastně nepracujete. A s cvičením a plaváním to bude to samé.
View this post on Instagram