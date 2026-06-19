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Jak skončí Ulice: Nejdramatičtější závěr za dvacet let. Milovaná postava se loučí a bude to bolet

19. 6. 2026 – 10:04 | Magazín | Jana Strážníková

Jak skončí Ulice: Nejdramatičtější závěr za dvacet let. Milovaná postava se loučí a bude to bolet
zdroj: Profimedia.cz
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Nekonečný seriál se blíží do předprázdninového finále a závěr řady tentokrát podle všeho nedoprovodí žádný příjemný happy end.

Zapomeňte na tradiční poklidné veselky a šťastné konce. Letošní závěr slibuje pořádné nervy, drsný politický boj a hlavně definitivní sbohem tvářím, na které byli diváci zvyklí roky. Kdo se už po prázdninách nevrátí a co přesně se odehraje v posledních epizodách?

Poslední letošní klapka padne na televizních obrazovkách v pátek 26. června. Pro statisíce věrných diváků to znamená jediné – každodenní večerní rutina dostane na zhruba dva měsíce stopku. Zatímco v minulých letech měli scenáristé ve zvyku diváky před létem ukolébat velkou romantickou svatbou nebo dojemným usmířením, letos bude podle všeho všechno jinak.

Podle aktuálních informací z produkce nás čeká jeden z nejdramatičtějších závěrů vůbec.

Závěr sezóny se tentokrát nebude točit jen kolem uličního náměstíčka, ale rozehraje se hned na třech oddělených frontách a každá z nich slibuje napětí až do poslední minuty.

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Výrazný prostor dostane Evžen, který bude mimo Prahu na svém statku řešit poměrně drsné existenční problémy – v okolí se totiž začnou potulovat vlci. Do netradičního venkovského dramatu se mu tak na pomoc vydají i Adriana s Prokopem.

Velké věci se ale podle zákulisních informací dají do pohybu i v byznysu. V Království hraček dojde k zásadnímu lámání chleba ohledně budoucího vedení, přičemž překvapivou a zlomovou nabídku dostane Linda.

Vrcholem finále ale bude politika. Soňa se naplno vrhla do předvolební kampaně a jde přes mrtvoly. Do cesty se jí ale nepostaví nikdo menší než ostřílený manipulátor Mastný, což slibuje pořádně špinavou hru, u které diváci jen stěží zůstanou v klidu.

To, co však aktuálně hýbe fanouškovskou základnou nejvíce, nejsou jen otevřené konce, ale především výrazné personální ztráty.

Řada diváků i po čtyřech měsících stále nedokáže překousnout nečekaný odchod herce Kryštofa Rímského. Ten se se svou rolí taxikáře Máry rozloučil po neuvěřitelných osmnácti letech. Což má o to víc hořkou příchuť, že změna podle všeho nepřišla z jeho hlavy, ale z rozhodnutí televize.

Tím ale loučení nekončí, protože v další řadě už neuvidíme ani Báru Jordánovou (Terezu Brodskou), která Ulici taktéž opouští, nejspíš už napořád. Její postava se pravděpodobně rozejde a odstěhuje.

Tak či tak, diváci se rozhodně mají nač těšit.

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Tagy:
seriál ulice odchod drama české seriály
Zdroje:
TN.cz, Blesk, vlasta.cz, kafe.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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