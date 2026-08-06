Jak se radovat z orchideje celá léta? Selhání má většinou jediný důvod, radí odborníci
6. 8. 2026 – 8:51 | Magazín | BS
Orchideje mají pověst ufňukaných princezen, které v bytě vydrží sotva pár týdnů. Jenže nejčastěji je nezabije nedostatek péče, ale její přehánění – a jedna rada, která koluje po sociálních sítích.
Botanická zahrada Praha odhaduje, že orchidejí existuje více než 26 000 druhů v přibližně 740 rodech – tedy zhruba každý desátý druh vyšších rostlin na Zemi. V českých bytech ale s drtivou převahou vyhrál jediný z nich: Phalaenopsis, česky můrovec. Má tuhé kožovité listy, snese suchý vzduch i panelákové topení. A přesto ho jeho majitelé dokážou zlikvidovat během pár týdnů.
Zabiják číslo jedna: příliš mnoho lásky a vody
Nejčastější omyl zní: Exotická rostlina se rovná pořád vlhký substrát. Slovy klasika: Akorát že vůbec.
Kořeny orchideje potřebují dýchat, a když jim několik dní stojí voda nahromaděná v okrasném obalu, udusí se a začnou hnít.
„Více orchidejí zahyne kvůli nesprávné zálivce než z jakéhokoli jiného důvodu,“ shrnuje to Americká orchidejová společnost hned v úvodu své příručky pro začátečníky.
Zelené, nebo stříbrné? Barva kořenů řekne všechno
Neřiďte se kalendářem, ale kořeny v průhledném květináči. Univerzita v Marylandu to popisuje jednoduše: Vzdušné kořeny přejdou z matně stříbřité nebo bílé barvy do světle zelené ve chvíli, kdy dostaly dost vody. Dokud jsou tedy šťavnatě zelené, nechte je být. Jakmile zešednou, je čas zasáhnout.
Britská Royal Horticultural Society radí postavit květináč do misky s vodou a pak ho nechat důkladně okapat – deset až patnáct minut namáčení bohatě stačí. Klíčové je to poslední: Než hrnek vrátíte do obalu, musí z něj vytéct i ta poslední kapka.
RHS zároveň doporučuje průhledný květináč právě proto, abyste viděli, jestli je substrát pod povrchem ještě vlhký.
Mýtus o zeleném čaji, který koluje po sociálních sítích
Poslední dobou se šíří rada, že orchideji prospěje zálivka zeleným, nebo dokonce černým čajem. Argument zní, že jí tanin a stopové minerály dodají, co jí v bytě chybí.
Jenže výzkum to nepotvrzuje. Pěstitelé z americké značky Just Add Ice řadí čaj mezi domácí zázraky, kterým se vyplatí vyhnout: zálivka čajem místo čisté vody podle nich přináší „malý až žádný rozdíl“ ve zdraví rostliny a žádná studie nedokládá, že by tanin kořenům pomáhal.
Kyselejší prostředí, které orchidejím opravdu svědčí, obstará borová kůra v substrátu – ne hrnek po snídani.
Hnojivo: slabě, ale často
Pokud chcete rostlinu podpořit nějak smyslupně a ne instagramovým nesmyslem, sáhněte po hnojivu určeném pro orchideje a pořádně ho nařeďte.
Americká orchidejová společnost razí pravidlo „weakly, weekly“ – slabě, ale pravidelně. Sezonu doporučuje začít na čtvrtinové až osminové koncentraci, než uvádí výrobce. RHS k tomu dodává, abyste každou čtvrtou zálivku hnojivo vynechali a substrát propláchli čistou vodou. Jinak se v kůře začnou hromadit soli.
V létě navíc držte rostlinu mimo přímé slunce, protože jí spálí listy. Pokud má orchidej sytě tmavě zelené listy, a přesto odmítá kvést, chybí jí naopak světlo – Univerzita v Marylandu uvádí právě nedostatek světla jako nejčastější důvod, proč Phalaenopsis nekvete.
Co s holým stvolem, když květy opadají
Typická chyba začátečníků: opadne poslední květ, zbude trčící stonek a rostlina putuje do popelnice. Přitom zdravá orchidej dokáže vykvést znovu i několikrát do roka.
Populární internetová poučka „nikdy nestříhejte nic zeleného“ ale úplně nesedí.
RHS radí zastřihnout stvol těsně nad druhým očkem pod odkvetlými květy – právě z tohoto místa pak často vyrazí nový kvetoucí boční výhon. Teprve když stvol celý zežloutne a seschne, odstřihněte ho u báze. Univerzita v Marylandu doporučuje prakticky totéž: zažloutlé nebo zhnědlé stvoly zkrátit zhruba centimetr nad druhým očkem.
Přesazujte, až se kůra rozpadne
Přesazovat každý rok nemusíte. RHS radí vyměnit substrát zhruba po dvou letech – kůra se totiž postupně rozpadá, přestává propouštět vzduch a drží vodu déle, což kořeny dovede k hnilobě.
A jedno pravidlo neporušujte: Vždy sáhněte po speciálním substrátu pro orchideje na bázi borové kůry. Běžná zemina pro pokojovky ani univerzální zahradnický substrát nepřipadají v úvahu. „Nikdy nepoužívejte substrát na bázi zeminy ani univerzální substrát – můrovce zabijí,“ varuje RHS bez jakýchkoli oklik.