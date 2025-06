Jak reklama na spokojenost! Miláček žen slaví 30: "Potkal jsem krásný lidi"

18. 6. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbený herec si už před třicítkou stihl splnit celou řadu životních cílů a nemá si proto nač stěžovat.

Populární herec Marek Lambora, který bude mimo jiné k vidění v novém seriálu O lidech a koních, dorazil na práh nové životní etapy. Marek se totiž stal čerstvým třicátníkem.

Většina lidí při příchodu věku, který začíná trojkou, propadá v deprese a úzkost, když si uvědomí, kolik let už vlastně mají za sebou a že zatím tak nějak nic nestihli. Existují ale i výjimky: Borci, kteří nezaháleli a už před třicítkou za to stihli pořádně vzít a někam se v životě posunout. Což je i Markův případ.

„Já jsem šťastný, že se mi podařilo udělat spoustu hezký práce a potkat spoustu krásných lidí na té své životní cestě. Doufám, že se tohle bude opakovat i další roky, protože mám opravdu velký štěstí na lidi kolem sebe, to jsem si uvědomil na své narozeninové oslavě, která byla krásná a žiju z ní doteď,“ prozradil herec pro eXtra.cz.

„Já jsem si toho splnil poměrně dost. Během toho, co jsem si dal na konzervatoři cíle, ať už pracovní, nebo osobní. Já jsem vlastně na sebe pokorně pyšný, za tu dobu do třicítky,“ uvedl.

„Myslím, že to asi je nějaký životní milník. Já jsem velmi spokojený. Přemýšlel jsem nad tím, že se mi za těch třicet let podařilo udělat hezkou práci, potkal jsem krásný lidi, který mi v tom životě zůstali, a za to jsem vděčný,“ svěřil se ještě pro Super.cz.

Nezbývá než závidět. Usínání na vavřínech se ale neplánuje, Marek hodlá v rozvoji pokračovat dál: „Myslím, že jsem si pár věcí uvědomil, které mě zas budou posouvat dál, což je fajn, když tohle přichází,“ dodal.