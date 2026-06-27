Jak přežít extrémní horko ve zdraví: ČHMÚ zveřejnil osm důležitých pravidel
27. 6. 2026 – 5:00 | Magazín | BS
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili deset rad a doporučení, jak si neublížit a minimalizovat riziko při extrémních teplotách.
Na Česko se dnes a zítra přivalí pekelně horký vzduch, který vyžene teploty tak vysoko, že se reálně očekává, že by mohl padnout i absolutní teplotní rekord.
Při podobném vedru už ale opravdu přestávají všechny žerty, protože obrovský tepelný tlak může naprosto reálně ohrozit zdraví a dokonce i život starších nebo slabších lidí.
Chcete to v číslech? WHO tvrdí, že extrémní vedro vedlo ke smrti 200 000 lidí během posledních čtyř let.
Odborníci z ČHMÚ zveřejnili osm zásad, jak minimalizovat riziko a dočkat se pondělního ochlazení ve zdraví.
1. Vyhýbejte se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě: Beton a kámen se rozpálí a sálá, budovy a zastavěné ulice budou fungovat jak horkovzdušná trouba, ve které se opravdu procházet nechcete. A pokud už bezpodmínečně musíte přímo na slunce, nezapomeňte si vzít něco na hlavu.
2. Dodržujte pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů a doplňování minerálů: V horku se člověk potí a vypocené tekutiny a ionty je potřeba doplňovat. Vsaďte především na čistou vodu, nic ochuceného, nic slazeného a rozhodně ne pivo.
3. Zcela se vyhýbejte vyšší fyzické nebo psychické zátěží, a to zejména v době maximálních teplot: Prostě se hoďte do klidu. V tomhle horku se beztak nic dělat nedá. Tak se o to ani nepokoušejte.
4. Větrejte jen v chladnější část dne: Ono se zdá, že když si člověk otevře okno, vzduch v místnosti se zlepší. Jenže když venku panuje čtyřicetistupňová pec, jen si do domu vpustíte víc horka, když budete větrat. Během teplotní špičky naopak zatáhněte závěsy a žaluzie, pokud můžete. A pokud máte klimatizaci, ta stejně ke správné funkci potřebuje všechna okna zavřená.
5. Nenechávejte zvířata nebo děti v zaparkovaných autech: V autě na parkovišti byste celkem bez problémů upekli chleba, obzvlášť na přímém slunci, a to bez jakékoliv nadsázky. Když necháte cokoliv živého v podobné troubě, zabijete to.
6. Nastavte klimatizace v místnostech a autech tak, aby nedocházelo k příliš velkému tepelnému šoku: Zkrátka nechlaďte místnost na 20 stupňů, když je venku 40, protože teplotní šok je nápor na organismus, který také může ohrozit zdraví. Teplotní rozdíl by ideálně neměl přesahovat 8 °C.
7. Neochlazujte se skokem do vody: Stejný princip. Teplotní šok je v takovém případě obrovský a slabší organismus může nebezpečně ohrozit.
8. V případě zdravotních problémů neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc: Tahle zásada samozřejmě platí nejen pro extérmní vedra, ale tak nějak pro celý život. Nebuďte drsní. Čtyřicet ve stínu je opravdu velký nářez, jak vám nebude dobře, nespoléhejte na to, že to nějak dáte. Vyhledejte pomoc.