Jak poznat slabého muže? Freudův jednoduchý trik by měla znát každá žena
1. 8. 2026 – 19:56 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na začátku vztahu může působit dokonale. Je pozorný, sebevědomý, umí okouzlit a pokaždé přesně ví, co říct. Skutečnou povahu člověka však neodhalí romantická večeře ani chvíle, kdy všechno probíhá podle jeho představ. Mnohem více napoví okamžik, kdy od vás uslyší jednu zdánlivě nevinnou větu: „Já to vidím jinak.“
Právě reakce na nesouhlas dokáže ukázat, zda máte vedle sebe vyrovnaného partnera, nebo člověka, jehož sebejistota stojí na velmi vratkých základech.
Nejdůležitější věta zní: Já s tebou nesouhlasím
Stačí, abyste během běžného rozhovoru klidně vyjádřila jiný názor. Nemusíte partnera provokovat ani vytvářet umělou hádku. Sledujte pouze, co se stane ve chvíli, kdy se vaše stanovisko neshoduje s jeho.
Začne okamžitě zvyšovat hlas? Zesměšňuje váš názor, útočí na vaše schopnosti nebo připomíná staré chyby? Přestane s vámi mluvit, odejde a čeká, až se omluvíte, přestože jste nic špatného neudělala? Pak nejde o sílu ani temperament. Taková reakce může ukazovat na nejistotu, nezralost nebo neschopnost zvládat nepříjemné emoce.
Vyrovnaný muž nepotřebuje každou diskusi vyhrát. Dokáže si vyslechnout jiný pohled, aniž by ho chápal jako útok na vlastní hodnotu.
Freudovo jméno láká, skutečný výzkum ukazuje jinam
Na internetu se podobná rada často připisuje Sigmundu Freudovi. Pro tvrzení, že slavný psychoanalytik doporučoval právě tento partnerský „test“, však nelze dohledat spolehlivý původní pramen. Freud se zabýval nevědomím, obrannými mechanismy a tím, jak člověk vytěsňuje nepříjemné skutečnosti, konkrétní návod je ale pravděpodobně moderní internetovou zkratkou.
Samotná myšlenka přesto není úplně mimo. Mnohem pevnější oporu nachází v moderním výzkumu partnerské komunikace. Psycholog John Gottman při sledování partnerských konfliktů upozornil na čtyři zvlášť ničivé vzorce: kritiku, pohrdání, obrannost a takzvané zazdívání, tedy odmítání komunikace.
Právě nesouhlas může tyto projevy odhalit mnohem rychleji než měsíce bezproblémového soužití.
Tohle není temperament, ale varovný signál
Silné emoce samy o sobě nejsou známkou slabosti. Každý se někdy rozčílí, řekne něco neobratně nebo potřebuje během sporu krátkou přestávku. Rozhodující je, co následuje potom.
Emočně zralý partner se dokáže uklidnit, vrátit k rozhovoru a převzít odpovědnost za svou část problému. Umí říct: „Tohle jsem přehnal,“ nebo „Rozumím, proč tě to ranilo.“
Varovné je naopak chování, které se pravidelně opakuje:
- zesměšňování a shazování vašeho názoru,
- překrucování rozhovoru tak, abyste se nakonec cítila vinna,
- výbuchy vzteku kvůli obyčejnému nesouhlasu,
- trestání mlčením a odpírání náklonnosti,
- odmítání jakékoli odpovědnosti,
- potřeba mít za každou cenu poslední slovo.
Zvláště nebezpečné je pohrdání. Poznáte ho podle posměšků, urážek, povýšeného tónu, protáčení očí nebo vět typu „Ty tomu stejně nerozumíš“. Nejde už pouze o odlišný názor. Partner tím dává najevo, že se považuje za hodnotnějšího než vy.
Opravdová síla vypadá mnohem klidněji
Vnitřní síla se nepozná podle hlasitosti ani dominance. Projevuje se schopností ovládnout vlastní reakci, respektovat hranice druhého člověka a připustit, že partner může mít odlišný názor.
Zdravě sebevědomý muž nemusí ze sporu odejít jako vítěz. Zajímá ho řešení, nikoliv vaše porážka. Dokáže nesouhlasit bez ponižování a v případě chyby se omluvit bez dodatku, že jste ho k jeho chování vlastně donutila.
Jedna věta proto opravdu může odhalit překvapivě mnoho. Nejde však o žádný kouzelný Freudův test ani o důvod odsoudit člověka po jediné nepovedené hádce. Sledujte především dlouhodobý vzorec. Jestliže partner opakovaně reaguje na váš nesouhlas útokem, pohrdáním nebo manipulací, možná vám právě ukazuje svou pravou tvář.
A toto pravidlo samozřejmě neplatí jen pro muže. Schopnost respektovat druhého během konfliktu vypovídá o emocionální zralosti každého člověka.