Jak oživit zeleninu: Scvrklá mrkev nebo povadlá okurka nemusí letět do koše, stačí jednoduchý trik s ledem
1. 7. 2026 – 8:40 | Magazín | Jiří Rilke
Dává smysl, že do mrkve, která je od pohledu za zenitem a v lednici strávila přeci jen o něco delší dobu, než je záhodno, se nikomu moc zakousnout nechce. Zároveň ale není potřeba ji rovnou vyhodit.
Stalo se to nejspíš skoro každému: Na nějakou zeleninu se v týdenním frmolu prostě zapomnělo, a když si pak člověk otevře lednici, že si konečně udělá ten salát, místo lákavé zeleniny najde jen velmi smutné zelí, gumovou okurku a salát, co připomíná spíš zmuchlaný papír.
Než se ale přinutíte to stejně sníst a nebo, co hůř, rovnou vyhodit, zadržte! Zelenině nic není, jen má prostě žízeň.
Abychom pochopili, proč tento trik funguje s téměř magickou spolehlivostí, musíme si oprášit učivo biologie ze základní školy. Zelenina je z obrovské části tvořena vodou. Když leží několik dní v suchém prostředí lednice, voda z jejích buněk se postupně odpařuje.
V rostlinné biologii se buněčnému napětí říká turgor. Zjednodušeně řečeno jde o tlak, kterým voda uvnitř buňky tlačí na buněčnou stěnu a udržuje ji pevnou a napnutou. Jakmile zelenina vodu ztratí, turgor klesne a buněčné stěny se zbortí dovnitř. Výsledkem je onen povadlý a scvrklý vzhled. Rostlinné buňky ale fungují jako mikroskopické houbičky – pokud jim dodáte vodu včas a ve správné formě, dokážou ji pomocí osmózy nasát zpět a znovu se "nafouknout".
Tento trik záchrany potravin, který doporučují i experti na boj proti plýtvání z organizace Stop Food Waste, nevyžaduje žádné speciální vybavení.
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Seřízněte konce: Aby mohla zelenina vodu efektivně nasát, potřebuje "otevřené" cesty. U mrkve, celeru, ředkviček nebo stonků bylinek seřízněte zhruba půl centimetru zaschlého konce (podobně jako když dáváte květiny do vázy). U listových salátů oddělte jednotlivé listy od košťálu.
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Připravte si šokovou terapii: Do velké mísy napusťte vodu a přihoďte pořádnou hrst kostek ledu. Právě led je zde naprosto klíčový! Studená voda zpomaluje enzymatické procesy stárnutí a chlad pomáhá zpevnit strukturu buněčných stěn. V teplé vodě by zelenina sice nasála vlhkost, ale riskovali byste urychlení hniloby a množení bakterií.
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Ponořte a čekejte: Zeleninu zcela ponořte do ledové lázně. U menších listů špenátu či bylinek stačí 15 minut. Kořenová zelenina jako mrkev nebo řapíkatý celer budou k úplné regeneraci potřebovat 30 až 60 minut.
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Osušte: Po vyjmutí z lázně bude zelenina opět tvrdá a křupavá. Před uložením zpět do lednice nebo přímou konzumací ji nezapomeňte důkladně osušit čistou utěrkou.
Důležité varování: Tento postup funguje pouze na zvadlou, ale nezkaženou zeleninu. Pokud je okurka už na dotek slizká, salát žloutne nebo někde dokonce vidíte plíseň, rozklad už začal a o záchranu se rozhodně nepokoušejte. Jediná budoucnost takové zeleniny je kompost.