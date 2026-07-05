Jak na tom je? Legendární Dan Bárta přiznává: "To ucho je prostě nahoře hluché"
5. 7. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Zranění a poškození sluchu, které slavný hudebník utrpěl loni, mu stále komplikuje tvorbu.
Slavný zpěvák, textař a muž mnoha talentů Dan Bárta už počátkem loňského roku přiznal, že má zdravotní problémy a poškozený sluch. Což je jobovka pro každého, ale pro muzikanta samozřejmě obzvlášť.
Zároveň ale neházel flintu do žita a hned se vyjádřil v tom smyslu, že doufá, že tak či onak bude pokračovat v hudební tvorbě.
Na čemž se doteď nezměnilo prakticky nic. „Můžu vystupovat s kapelami, které hrají tišeji nebo se dokážou přizpůsobit,“ zmiňoval už loni a i nyní musí fungovat v tomto šetrnějším režimu.
„To ucho je prostě trochu nahoře hluché, to je holt život. Ale mohlo by to být mnohem horší, takže dělám, jako by se nic nedělo,“ vyprávěl pro Super.cz.
Tím samozřejmě myslel, že hůře slyší vysoké frekvence, ne že by snad neslyšel na horní polovinu ucha nebo něco podobného.
Hraje ale svědomitě dál, jen zkrátka neriskuje ty největší jízdy. Nově bude dokonce spolupracovat na šansonech při třetím ročníku projektu Radky Fišarové Šansony v zahradách pod Pražským hradem.
Šansony nebývají úplný řev, pro jeho sluch by se tak mohlo jednat o ideální vyžití. Sám hudebník nicméně dodává, že jeho hlavně zajímá si zahrát:
„Možná je šanson něco mezi recitací a zpěvem, co já vím? Já žánrům moc nerozumím. Prostě se zpívá, nebo šířeji řečeno přednáší a předvádí písnička. My jsme muzikanti, takže ty písničky hrajeme – šanson sem, šanson tam,“ dodal.