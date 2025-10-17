Dnes je pátek 17. října 2025., Svátek má Hedvika
Počasí dnes 11°C Zataženo

Jak na tom je? Bolek Polívka už je doma, lékaři jsou ale v nejvyšší pohotovosti

17. 10. 2025 – 6:32 | Magazín | Jana Strážníková

Jak na tom je? Bolek Polívka už je doma, lékaři jsou ale v nejvyšší pohotovosti
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Legendární herec byl propuštěn z nemocnice, úplně vyhráno ale zatím ještě není.

Veleslavný herec Bolek Polívka vyděsil fanoušky, rodinu i přátele k smrti, když zkolaboval uprostřed představení DNA v Divadle Bolka Polívky.

Do akce musela záchranka, herec skončil v nemocnici, kde se přišlo na to, že prodělal mozkovou příhodu, tedy mrtvičku. Naštěstí slabou a pravděpodobně se díky tomu vyhne trvalým následkům.

Jakákoliv příhoda je ale krajně nebezpečná záležitost, která se nesmí podcenit. Lékaři proto zatím žádné vítězství neoslavují a herce bedlivě pozorují.

„Pan Polívka byl v úterý 14. října propuštěn domů do ambulantní péče,“ uvedl zdroj z nemocnice pro Blesk.

„Bolek je už doma, ale samozřejmě pod odbornou lékařskou kontrolou,“ potvrdila hercova exmanželka Chantal Poullain.

Neurologové jsou nicméně stále v pohotovosti a herec bere i potřebnou medikaci.

„A nejde jenom o hlavu. Může jít i o částečné ochrnutí těla. Zatím se ale jeví, že bude vše v pořádku,“ cituje magazín Aha! zdroj z oddělení neurologie.

Tagy:
nemoc hospitalizace kolaps mrtvice zdravotní problémy herec mozková příhoda zdraví
Zdroje:
Extra.cz, Blesk, ahaonline.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

U hokejistů Litvínova po debaklu ve Vítkovicích skončil trenér Broš

Následující článek

Badatelé otevřeli diskety staré 50 let, našli přednášky i osobní věci

Nejnovější články