Jak na tom je? Bolek Polívka už je doma, lékaři jsou ale v nejvyšší pohotovosti
17. 10. 2025 – 6:32 | Magazín | Jana Strážníková
Legendární herec byl propuštěn z nemocnice, úplně vyhráno ale zatím ještě není.
Veleslavný herec Bolek Polívka vyděsil fanoušky, rodinu i přátele k smrti, když zkolaboval uprostřed představení DNA v Divadle Bolka Polívky.
Do akce musela záchranka, herec skončil v nemocnici, kde se přišlo na to, že prodělal mozkovou příhodu, tedy mrtvičku. Naštěstí slabou a pravděpodobně se díky tomu vyhne trvalým následkům.
Jakákoliv příhoda je ale krajně nebezpečná záležitost, která se nesmí podcenit. Lékaři proto zatím žádné vítězství neoslavují a herce bedlivě pozorují.
„Pan Polívka byl v úterý 14. října propuštěn domů do ambulantní péče,“ uvedl zdroj z nemocnice pro Blesk.
„Bolek je už doma, ale samozřejmě pod odbornou lékařskou kontrolou,“ potvrdila hercova exmanželka Chantal Poullain.
Neurologové jsou nicméně stále v pohotovosti a herec bere i potřebnou medikaci.
„A nejde jenom o hlavu. Může jít i o částečné ochrnutí těla. Zatím se ale jeví, že bude vše v pořádku,“ cituje magazín Aha! zdroj z oddělení neurologie.