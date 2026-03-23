Jak dostat holuby ze svého balkonu, aniž byste naštvali ochránce
23. 3. 2026 – 12:37 | Magazín | Žaneta Kaczko
Boj s holubím trusem a neustálým vrkáním pod okny je noční můrou mnoha obyvatel měst. Přitom řešení nemusí být drahé ani nevzhledné. Existují přirozené způsoby, jak holuby odradit pomocí barev a vůní, které doslova nesnášejí. Proč se tito ptáci instinktivně vyhýbají bílé barvě a jaké běžné kuchyňské suroviny fungují jako nejlepší neviditelná bariéra?
Mnoho obyvatel to zná až příliš dobře. Těšíte se na ranní kávu na čerstvém vzduchu, ale místo relaxace vás přivítá nános trusu, neustálé vrkání a peří rozfoukané po celém balkoně. Holubi jsou sice symbolem městského života, ale jakmile si váš balkon vyberou jako své teritorium nebo dokonce hnízdiště, začíná souboj o hygienu i duševní klid. Zapomeňte na nevzhledné sítě nebo drastické hroty. Existují elegantní a překvapivě levné triky, které fungují na bázi instinktů a optických klamů.
Proč je důležité jednat dříve, než se objeví hnízdo?
Holubi nejsou jen zdrojem hluku. Jejich exkrementy jsou vysoce korozivní a mohou trvale poškodit zábradlí i podlahu balkonu. Navíc představují riziko přenosu mikroorganismů a parazitů. Klíčem k úspěchu je prevence. Jakmile si totiž ptáci postaví hnízdo a snesou vejce, situace se právně komplikuje. Legislativa v mnoha zemích, včetně našich sousedů, chrání městské ptactvo během období rozmnožování a odstraňování hnízd s mladými je zakázáno. Nejlepší strategií je tedy učinit váš balkon neatraktivním dřív, než tam dopadne první stéblo slámy.
Kdy můžete odstranit hnízdo?
Pokud si u vás holub postaví hnízdo, platí tato pravidla:
Hnízdo bez vajec: Pokud najdete jen pár klacíků a hnízdo je prázdné, můžete ho bez obav odstranit a místo důkladně vyčistit a vydezinfikovat.
Hnízdo s vejci nebo mláďaty: Jakmile jsou v hnízdě vejce nebo dokonce vylíhnutá mláďata, zákon vám zakazuje hnízdo vyhodit, přemístit nebo zničit. Musíte počkat, až mláďata vyletí (obvykle to trvá cca 30–35 dní od vylíhnutí). Porušení tohoto zákazu může vést k vysokým pokutám od České inspekce životního prostředí.
Síla bílé barvy
Možná to zní až příliš jednoduše, ale holubi mají instinktivní odpor k bílé barvě. V přírodě si ji často spojují s nebezpečím nebo náhlým pohybem predátora. Pokud svůj balkon „přebarvíte“ do bílé, vytvoříte pro ně psychologickou bariéru, aniž byste museli instalovat drahé systémy.
Jak využít bílou barvu v praxi?
- Květinová výzdoba: Osázejte truhlíky zářivě bílými muškáty, petúniemi nebo begóniemi. Působí to esteticky a ptáky to přirozeně odrazuje.
- Doplňky a textil: Použijte bílé květináče, světlé venkovní závěsy nebo bílé potahy na balkonový nábytek.
- Dekorace: Bílé lucerny nebo světlé kamínky v truhlících umocní efekt vizuálního nebezpečí pro ptactvo.
Vůně, které holubí nos nesnese
Holubi disponují velmi citlivým čichem, což je jejich slabina, kterou můžete snadno využít. Mnohé suroviny, které běžně používáte při vaření, fungují jako spolehlivý odpuzovač.
Mezi nejúčinnější „zbraně“ patří ocet, chilli a černý pepř. Stačí připravit jednoduchý roztok vody a octa nebo nasypat pálivé koření do míst, kde ptáci nejčastěji vysedávají. Velmi efektivní jsou také esenciální oleje, zejména máta nebo eukalyptus. Stačí pár kapek na hadřík nebo do rozprašovače a pravidelně ošetřovat zábradlí. Pro lidi jde o příjemnou vůni, pro holuby o jasný signál k odletu.
Pohyb a světlo jako signál k ústupu
Ptáci milují klid a stabilitu. Pokud na balkon přidáte prvky, které se hýbou nebo odrážejí světlo, vytvoříte prostředí, které jim připadá nebezpečné. Nemusíte přitom věšet stará CD, která už dávno nepatří k estetickým doplňkům.
Zkuste moderní holografické pásky, které se ve větru třpytí, nebo elegantní zahradní větrníky a kovové zvonkohry. Dynamický pohyb v kombinaci s nečekanými odlesky světla holuby spolehlivě znejistí a raději zamíří k sousedům, kde je klid.
Týrání zvířat a zakázané metody
Při snaze zbavit se holubů nesmíte použít nic, co by jim způsobilo nepřiměřené utrpení nebo smrt. To upravuje Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Zakázané jsou: Lepivé pasty (ptáci se k nim přilepí a v bolestech umírají), otrávené návnady nebo vzduchovky.
Povolené jsou: Hroty (pokud mají tupé konce a slouží jen jako zábrana nasednutí, nikoliv k nabodnutí), sítě, ultrazvukové odpuzovače a všechny vizuální či pachové triky, o kterých jsme psali v článku.
Kdy je čas na mechanickou ochranu?
Pokud je váš balkon dlouhodobým cílem ptačích náletů, je vhodné kombinovat domácí triky s profesionálnějším řešením. Ochranné sítě jsou nejúčinnější, ale musí být instalovány správně, aby se do nich ptáci nezapletli. Falešní predátoři, jako jsou plastové makety havranů nebo dravců, fungují skvěle, ale mají jednu podmínku: musíte je pravidelně přemisťovat. Pokud bude umělý havran stát měsíc na stejném místě, holubi rychle pochopí, že jim od něj nic nehrozí.
Co dělat, když je situace neúnosná?
Pokud se holubi na vašem balkoně nebo v domě přemnožili natolik, že ohrožují hygienu (výskyt klíšťat, blech nebo riziko nemocí), řeší se to tzv. deratizací, dezinsekcí a dezinfekcí (DDD). Tu však nesmíte provádět sami, ale az pomoci odborné firma, která má povolení k regulaci populace městských holubů (např. odchytem do klecí a následnou humánní likvidací pod dohledem veterináře).
Proto nečekejte, až se holub u vás "ubytuje". Jakmile uvidíte, že si váš balkon obhlíží, okamžitě nasaďte ty bílé květiny a octový postřik. Jakmile jednou zahnízdí, zákon je bohužel na jeho straně a vy budete muset měsíc počkat, než se vašeho balkonu zase ujmete.
Tajemství úspěchu je v rozmanitosti
Největší chybou je spoléhat se pouze na jednu metodu. Holubi jsou inteligentní a na jeden podnět si dokáží zvyknout. Nejlepších výsledků dosáhnete, když zkombinujete vizuální sílu bílé barvy s pachovými odpuzovači a občasnou změnou dekorací. Váš balkon tak zůstane nejen čistý, ale i stylový.