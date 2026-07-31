Jak bude vypadat nejdelší let v historii? Tohle čeká cestující už příští rok
31. 7. 2026 – 13:27 | Magazín | Alex Vávra
Speciálně upravený Airbus vydržel ve vzduchu přes 24 hodin a překonal rekord. Qantas tím otevřel cestu k přímým letům z Austrálie do Londýna a New Yorku.
Ještě nedávno by podobný výkon zněl jako letecké sci-fi. Obří dopravní letadlo odstartuje z Austrálie, překoná Tichý oceán, Severní Ameriku i Atlantik a přistane ve Francii až po více než jednom celém dni ve vzduchu. Přesně to nyní dokázal speciálně upravený Airbus A350-1000ULR, který absolvoval zřejmě nejdelší let komerčního dopravního letadla v historii.
Stroj australské společnosti Qantas odstartoval z Melbourne a po 24 hodinách a 24 minutách přistál ve francouzském Toulouse. Bez jediného mezipřistání urazil 23 075 kilometrů. Trasa vedla přes Tichý oceán, Spojené státy, Kanadu, Atlantik a Velkou Británii. Posádka během letu překonala tři kontinenty a dva oceány. Ve vzduchu navíc zažila dva západy a dva východy slunce. Let vyvolal obrovský zájem veřejnosti a jeho průběh sledovaly na internetu miliony lidí.
Rekordní cesta překonala dosavadní výkon Boeingu 777-200LR z roku 2005. Ten tehdy absolvoval let z Hongkongu do Londýna za 22 hodin a 42 minut, přičemž zvolil mimořádně dlouhou trasu přes Tichý oceán. Nový Airbus zůstal ve vzduchu téměř o dvě hodiny déle. Nešlo však o běžnou linku plnou turistů. Rekordní let byl zásadní zkouškou před spuštěním nových spojů, které mohou změnit podobu dálkového cestování. Qantas chce od roku 2027 létat bez zastávky ze Sydney do Londýna a New Yorku.
Obří nádrž a den strávený nad oceány
Airbus A350-1000ULR vznikl přímo pro projekt společnosti Qantas nazvaný Projekt Úsvit. Jeho cílem je propojit východní pobřeží Austrálie s Evropou a Spojenými státy jediným nepřerušovaným letem. Qantas si objednal celkem dvanáct speciálně upravených letadel. První stroj má australská společnost převzít v dubnu 2027 a pravidelné každodenní lety mezi Sydney a Londýnem chce spustit v říjnu stejného roku.
Před rekordní cestou absolvoval Airbus několik kratších zkoušek v okolí továrny v Toulouse. Následně 23. července odstartoval do Melbourne, kam dorazil po 19 hodinách a 13 minutách. Jen o tři dny později se vydal zpět do Francie a právě tento zpáteční let se zapsal do historie. Klíčem k mimořádnému doletu je přídavná zadní palivová nádrž, která pojme dalších 20 900 litrů paliva. Díky ní se dolet stroje prodloužil přibližně o 1 000 námořních mil. Letadlo tak dokáže zvládnout téměř 10 000 námořních mil dlouhou trasu mezi Sydney a Londýnem nebo New Yorkem.
Stroj pohánějí motory Rolls-Royce Trent XWB-97. Během zkoušek měly prokázat, že letoun bez problémů zvládne více než dvacetihodinové nasazení a udrží bezpečný provoz všech zásadních systémů. Technici během letu nepřetržitě sledovali klimatizaci, podmínky v kabině, spotřebu paliva i práci motorů. Každá odchylka mohla rozhodnout o tom, zda se ambiciózní projekt podaří spustit podle plánu.
Mimořádně dlouhý let navíc nepředstavuje zátěž pouze pro techniku, ale také pro samotnou posádku. Piloti proto využívali speciální dvojitý odpočinkový prostor, který jim umožňoval spát a střídat se bez zbytečného rušení kolegů. Každý pilot měl čtyřhodinovou službu, posádka se však obměňovala po dvou hodinách. Nově příchozí pilot tak strávil část směny společně s kolegou, kterého následně vystřídal. Díky tomu se mohl rychle zorientovat v aktuální situaci a převzít řízení bez náhlého přerušení provozu.
Na prvním letu do Melbourne byli čtyři piloti Airbusu a pět zkušebních techniků. Při návratu do Toulouse se k nim připojili také dva piloti společnosti Qantas. Ti si poprvé vyzkoušeli řízení prodloužené varianty A350 určené pro nejdelší linky světa. Let vyvolal doslova celosvětové šílenství. Podle služby pro sledování leteckého provozu jej na internetu sledovalo více než 3,6 milionu lidí. Stal se tak druhým nejsledovanějším letem v historii této služby. Větší pozornost přilákal pouze let britského vojenského letectva, který v roce 2022 přepravoval rakev královny Alžběty II.
Dvacet hodin v letadle má připomínat luxusní hotel
Nejdelší pravidelnou linku bez mezipřistání nyní provozuje společnost Singapore Airlines mezi New Yorkem a Singapurem. Cesta obvykle trvá 18 až 19 hodin a letoun Airbus A350-900ULR na ní přepravuje maximálně 161 cestujících. Qantas chce tuto hranici výrazně překonat. Lety mezi Sydney a Londýnem nebo New Yorkem mohou podle odhadů trvat až 21 hodin a 40 minut. Délku cesty ovlivní směr větru, počasí i zvolená trasa.
Představa téměř celého dne stráveného v jedné kabině může působit děsivě. Australská společnost proto nechce cestujícím nabídnout pouze rekordní let, ale také mimořádně pohodlnou cestu. Přestože je Airbus A350-1000 obrovským letadlem, verze pro Qantas bude mít pouze 238 sedadel. Půjde o nejnižší počet sedadel mezi všemi provozovanými letouny tohoto typu. Menší počet cestujících pomůže snížit hmotnost a zároveň uvolní více místa v kabině.
Více než 40 procent sedadel připadne na první, obchodní a vylepšenou turistickou třídu. Qantas tak sází především na zákazníky, kteří budou ochotni za rychlejší a pohodlnější cestu výrazně připlatit. Na palubě mají vzniknout samoobslužná místa s jídlem a nápoji. Součástí kabiny bude také zvláštní prostor, ve kterém se budou moci cestující protáhnout, rozhýbat a na chvíli opustit své sedadlo.
Právě pohyb, dostatek prostoru a pravidelný přísun tekutin budou při více než dvacetihodinovém letu zásadní. Qantas se proto snaží celý zážitek prezentovat jako luxusní cestování, nikoliv jako vyčerpávající den zavřený v letadle. Ceny letenek zatím zveřejněny nebyly. Je však téměř jisté, že budou vyšší než u běžných spojů s mezipřistáním. Aerolinka musí zaplatit obrovské množství paliva, nasadit početnější posádku a zároveň přepraví méně cestujících.
Náklady může dále zvýšit vývoj cen ropy a leteckého paliva. Dopravci již nyní čelí rostoucím výdajům a mimořádně dlouhé lety patří mezi ty nejnáročnější vůbec. Přesto rekordní cesta ukázala, že technicky je podobný provoz možný. Airbus vydržel ve vzduchu déle než jeden celý den, bezpečně překonal dva oceány a přistál na opačné straně planety bez jediné zastávky.
Pokud se plány společnosti Qantas podaří naplnit, změní se historická cesta mezi Austrálií a Londýnem k nepoznání. Trasa, která kdysi zabrala pět dní a vyžadovala několik zastávek, se smrskne na jediný let.
Pro cestující to bude znamenat dlouhé hodiny v oblacích. Zároveň ale odpadne čekání na přestupy, další bezpečnostní kontroly i riziko zpožděných navazujících spojů. Rekordní Airbus tak může otevřít novou éru, ve které už téměř žádné velké světové město nebude příliš daleko na přímý let.