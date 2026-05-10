Jak bude příští týden: Pozor na ledové muže, může dokonce sněžit, varuje ČHMÚ
10. 5. 2026 – 13:21 | Magazín | BS
Jak bývá v tomto období května celkem obvyklé, dostaví se citelné ochlazení, varují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Jen těžko si to při pohledu z okna na nedělní letní odpoledne představit, ale odborníci z ČHMÚ varují, že příchod takzvaných „zmrzlých“ či „ledových mužů“ letos proběhne se vší parádou a máme počítat s citelným ochlazením.
„V pondělí bude postupovat přes naše území k východu studená fronta. Během dne přinese na většinu území přeháňky nebo déšť, zejména odpoledne a večer se vyskytnou i místní bouřky. Nejvíce srážek očekáváme na východě a severovýchodě, kde bude déšť pokračovat až do úterního rána,“ vysvětlují odborníci na sociální síti.
Další den by se mohl dokonce ukázat i sníh, a to i ve středních polohách: „Úterý, tedy Pankrác, se už projeví citelným ochlazením. Na západě spadnou teploty ráno téměř k nule a případné přeháňky tu budou už od 500 m sněhové. Během dne čekáme proměnlivo s místními přeháňkami, které budou na horách stále sněhové,“ pokračují.
Největší nebezpečí úrodě přijde uprostřed týdne: „Středa, Servác, přinese ještě chladnější ráno. Kvůli vyjasnění, slabému větru a pokračujícímu přílivu studeného vzduchu mohou teploty velmi výjimečně spadnout pod bod mrazu i ve 2 metrech. Přes den už ale bude tepleji než v úterý,“ varuje ČHMÚ.
„Čtvrtek, Bonifác, už nabídne vyšší teploty dosahující na jihovýchodě hodnot kolem 20 °C. Zatímco středa bude beze srážek, ve čtvrtek dorazí od západu místní přeháňky, výjimečně i bouřka,“ doplnili odborníci.
Konec týdne se pak ponese ve stejném duchu, ale přidat by se měly i srážky: Nejvíce přes víkend a konkrétně v sobotu, píše ČHMÚ.