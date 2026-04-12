Jak bude příští týden: Počasí chystá další aprílovou divočinu
12. 4. 2026 – 11:48 | Magazín | BS
S vysazováním rajčat raději zatím počkejte, rána budou stále ještě mrazivá.
Že by měl člověk chuť oblékat plavky a vyběhnout ven, to se při dnešním pohledu z okna opravdu tvrdit nedá. Od západu totiž přichází zataženo, slunečního svitu si moc neužijeme a teploty tomu budou odpovídat.
„Zatímco dnes bude na většině území Čech a západu Moravy sluneční svit minimální, na východě může slunce svítit hlavně ráno a dopoledne, během dne se naopak oblačnost lokálně rozpustí na jihu Čech. V teplejším vzduchu dnes teploty vystoupí na 11 až 16 °C, chladněji zůstane v západních Čechách- kolem 9 °C,“ hlásí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Což je rozdíl pětadvacet stupňů oproti nočním teplotám na některých místech: „Nejníž klesla teplota na Jizerce (-9,2 °C) a v Orlickém Záhoří (-8,8 °C),“ uvádí meteorologové.
Počátek příštího týdne bude přeci jen o něco teplejší a na příjemné podmínky se mohou chystat lidé především na jihu Moravy: „V pondělí a v úterý mohou teploty na jihu Moravy dosahovat až ke 20 °C,“ předpovídá ČHMÚ.
Podle týdenní předpovědi bychom se měli alespoň chvíli vyhnout mrazům, teploty nicméně budou kolísat: Ve středu (15.4.) očekávají meteorologové citelné ochlazení s denními teplotami maximálně okolo 13 °C. Hned ve čtvrtek by se ale mělo zase oteplit na 16 °C a okolo 16-17 °C by se pak rtuť teploměrů měla držet až do konce týdne a příštího víkendu.
Pozitivněji vidí situaci předpovědní agregát AccuWeather, který hlásí denní teploty mezi 15-18 °C až do konce měsíce.