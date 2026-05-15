15. 5. 2026 | Magazín

Jak bude o víkendu: Výlety raději neplánujte, hlásí ČHMÚ
Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ nás čeká spíše chladnější a deštivý konec týdne.

Jak už odborníci avizovali dříve, čeká nás oteplení, ale počítá se s ním spíše až na začátku příštího týdne, případně zhruba někde okolo jeho poloviny. Ještě před tím ale přijde víkend, který nejspíš venkovním aktivitám moc přát nebude.

„Čeká nás chladný a hlavně v jihovýchodní polovině území deštivý víkend. Počasí u nás bude o víkendu ovlivňovat frontální rozhraní spojené s tlakovou níží, která se bude ze severní Itálie přesouvat dále k severovýchodu až východu,“ vysvětlují meteorologové na sociální síti.

„V sobotu bude převažovat zatažená obloha, zpočátku v severozápadní polovině Čech bude oblačnost částečně zmenšená. V noci a ráno bude pršet hlavně na Moravě a ve Slezsku, během dne se déšť a přeháňky od jihu přechodně objeví na většině území,“ předpovídají s tím, že není úplně vyloučený ani návrat bouřek.

„V jihovýchodní polovině území bude déšť trvalejší a lokálně i vydatnější a může zde napršet většinou od 10 do 40 mm. Naopak na západě a severozápadě Čech budou srážky jen slabé a ojedinělé. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, v západní polovině Čech kolem 4 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, v Čechách až 15 °C,“ pokračují.

V neděli by pak mělo být o malinko tepleji, ale žádný velký skok zatím čekat nemůžeme, navíc zesílí vítr: „Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, ve východní polovině území 8 až 12 °C. Ve východní polovině území bude větrno, očekáváme zde místy čerstvý severozápadní až severní vítr 4 až 8 m/s a na pocit proto bude ještě chladněji.“

Opět bude zataženo až oblačno a můžeme počítat i se srážkami: „Hlavně ve východní polovině území očekáváme déšť, který může být trvalý a lokálně i vydatný. V západní polovině Čech je pravděpodobnost srážek jen malá,“ uvádí ČHMÚ.

 

Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

