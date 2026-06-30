Jahodový úplněk 30. června: Proč se o něm mluví jako o nejdůležitějším úplňku letošního roku
30. 6. 2026 – 7:34 | Magazín | Žaneta Kaczko
Retrográdní Merkur, vstup Jupitera do Lva a úplněk v Kozorohu vytvoří na konci června neobvyklou astrologickou kombinaci. Podívejte se, která znamení mohou nadcházející dny prožívat intenzivněji než ostatní.
Úplněk, který nastane v úterý 30. června 2026, patří mezi astrologické události, o nichž se bude mluvit ještě dlouho po prázdninách. Ne, že by Měsíc zářil jinou barvou než obvykle. Ani ne proto, že by se na obloze odehrálo něco mimořádně dramatického. Ale tento úplněk přichází ve chvíli, kdy se několik významných astrologických cyklů potkává ve stejném okamžiku.
Pro mnoho lidí tak může konec června připomínat situaci, kdy člověk po letech otevře zásuvku, do které ukládal všechno, co nechtěl řešit. Staré plány, nevyřčené otázky, pracovní ambice, rodinné závazky i rozhodnutí, která měla počkat na "lepší dobu".
Proč se mu vlastně říká jahodový úplněk?
Název "jahodový úplněk" zní romanticky, ale jeho původ je překvapivě praktický. Používaly ho severoamerické indiánské kmeny, pro které červnový úplněk označoval období sklizně lesních jahod. V Evropě se stejnému úplňku říkalo medový měsíc a v některých keltských tradicích také koňský měsíc.
S jahodami ani růžovou barvou Měsíce tedy nemá nic společného. Přesto si tento název zachoval něco, co k němu vlastně docela sedí- myšlenku, že každá sklizeň přichází až po určité době růstu.
Úplněk mezi domovem a povinnostmi
Letošní jahodový úplněk nastává ve znamení Kozoroha, zatímco Slunce bude stát v Raku. Astrologové tuto osu tradičně spojují se dvěma oblastmi, které se jen málokdy daří udržet v dokonalé rovnováze- s pracovním životem a osobním zázemím.
Někdo bude řešit, jestli přijmout pracovní nabídku, která znamená méně času doma, jiný si položí otázku, zda se příliš dlouho přizpůsoboval potřebám ostatních. A další možná zjistí, že poslední měsíce investoval všechnu energii do budování jistot, ale zapomněl se ptát, jestli o ně vlastně ještě stojí. Kozoroh totiž netíhne k improvizaci, zajímá ho výsledek, odpovědnost a to, co po člověku zůstane.
Proč se o tomto úplňku mluví víc než obvykle?
Samotný úplněk by pravděpodobně nepřitáhl takovou pozornost, jenže letos se přidávají další okolnosti.
Ve stejný den začíná retrográdní Merkur, který tradičně přináší návraty ke starým tématům, odloženým rozhodnutím a rozhovorům, které nikdy nebyly dokončeny. Současně vstupuje Jupiter do znamení Lva, kde zahájí nový roční cyklus spojený s kreativitou, sebevyjádřením a osobními ambicemi. A do celé situace vstupují také napjaté vazby Marsu a Neptunu, které mohou zesilovat emoce, nejistotu i tendenci vidět některé věci jinak, než ve skutečnosti jsou. Jinými slovy: konec června nemusí přinést revoluci, může ale velmi přesně ukázat, kde už starý způsob fungování přestal dávat smysl.
Která znamení pocítí úplněk nejsilněji?
Nejvýrazněji mohou úplněk prožít lidé narození ve znamení Kozoroha, Raka, Berana a Vah. Právě u nich se mohou více otevřít témata práce, rodiny, vztahů a osobní odpovědnosti. Silnější období čeká také Ryby a Štíry, kteří se mohou častěji vracet k minulým rozhodnutím nebo vztahům, které v nich zanechaly výraznější stopu.
Co přinese jednotlivým znamením?
Beran
Poslední měsíce byly hlavně o výkonu a výsledcích. Úplněk může připomenout, že vedle pracovních úspěchů existují i jiné způsoby, jak poznat, že se člověk posouvá správným směrem. Vyplatí se nepřehlížet detaily a nerozhodovat se pod vlivem momentálních emocí.
Býk
Týdny, během kterých jste přemýšleli o změně, vzdělávání nebo cestování, mohou dostat konkrétnější podobu. Některé plány, které ještě na jaře působily nereálně, už dnes vypadají podstatně dosažitelněji.
Blíženci
Rozhovory, které dosud zůstávaly na povrchu, mohou získat úplně jinou hloubku. Budete mít větší potřebu mluvit otevřeně a zjistit, co si lidé kolem vás skutečně myslí.
Rak
Úplněk vám položí otázku, kterou jste možná odkládali delší dobu: kolik energie dáváte ostatním a kolik jí zbývá pro vás samotné. Odpověď nemusí být příjemná, ale může být užitečná.
Lev
Jupiter vstupuje do vašeho znamení a otevírá období, během kterého budete mnohem víc přemýšlet o tom, jak chcete působit na okolí. Nejde jen o kariéru nebo úspěch. Jde i o to, co vás skutečně baví.
Panna
Touha změnit prostředí nebo začít něco nového může být silnější než obvykle. Než se ale pustíte do několika projektů najednou, vyplatí se vybrat ten, který má největší šanci vydržet déle než několik týdnů.
Váhy
Bude obtížnější udržet obvyklou rovnováhu mezi tím, co očekává okolí, a tím, co chcete vy sami. Některá rozhodnutí nebude možné odkládat donekonečna.
Štír
Na povrch se mohou vracet staré obavy nebo témata, která jste považovali za uzavřená. Nepůjde o krok zpět, spíš o příležitost podívat se na ně s větším odstupem než dříve.
Střelec
Úplněk může otevřít otázky spojené s dlouhodobými plány, vzděláváním nebo budoucím směrem. Rozhovor, který se odehraje na přelomu června a července, může mít větší význam, než se bude zpočátku zdát.
Kozoroh
Tentokrát se pozornost soustředí především na vás. To, co jste budovali od začátku roku, se nyní ukáže v konkrétnější podobě. Některé výsledky vás potěší, jiné vás možná přimějí přemýšlet, zda stojí za to pokračovat stejným tempem.
Vodnář
Můžete začít přehodnocovat okruh lidí, se kterými trávíte čas. Ne, že by se změnili, to vaše vlastní priority se během posledních měsíců začaly ubírat jiným směrem.
Ryby
Emoce mohou být intenzivnější než obvykle a některé situace vás vrátí k událostem, které jste považovali za uzavřené. Právě díky tomu ale můžete lépe pochopit, co už ve svém životě nechcete opakovat.
Úplněk, po kterém se možná podíváte na některé věci jinak
O letošním jahodovém úplňku se mluví jako o jedné z nejvýraznějších astrologických událostí roku. V praxi ale nemusí přinést dramatické zvraty ani převratná rozhodnutí. Mnohem častěji může upozornit na věci, které člověk několik měsíců odkládal, přehlížel nebo si je nechtěl připustit. Ať už půjde o práci, vztahy nebo vlastní očekávání, konec června může být dobrou příležitostí zastavit se a podívat se, co z toho má ještě smysl brát s sebou do druhé poloviny roku.