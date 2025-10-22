Jágr slavnostně pokřtil svou knihu Já68, představuje i svůj pohled na svět
22. 10. 2025 – 6:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejlepší hokejista české historie Jaromír Jágr dnes oficiálně pokřtil knihu "Já68", která vedle sportovní kariéry popisuje i pohled třiapadesátileté legendy na svět.
Důležitou součástí života nejproduktivnějšího Evropana v historii NHL je víra, proto byl kmotrem publikace římskokatolický kněz polské národnosti Zbigniew Czendlik.
"Jsem rád, že je kniha hotová, a věřím, že lidem, kteří si ji koupí, se bude líbit. Hlavně věřím, že každý člověk, který si ji přečte, si vytáhne to svoje," řekl Jágr, který společně s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a hokejovým novinářem Zdeňkem Jandou na publikaci pracoval třináct let.
"Je to má třetí kniha. První byla o tom, jak jsem vyrůstal, druhá hlavně o začátku v NHL a letech v Pittsburghu a třetí je i o pohledu na svět," podotkl útočník, jenž stále ještě neukončil kariéru a před pár dny poprvé nastoupil za Kladno v aktuální hokejové sezoně.
Jágr věří, že kniha bude sloužit i jako inspirace pro rodiče sportovců. "Apeloval bych na ně, aby šli dětem příkladem. Není to jen o tom, že něco řeknete, ale musíte jim jít i příkladem," uvedl Jágr a dodal, že kniha má dvě linie - hokejovou a osobní.
Jágrovi prostřednictvím video vzkazů popřáli úspěch legendární kanadští hokejisté Sydney Crosby a Ron Francis, komisionář NHL Gary Bettman, Tomáš Hertl, bývalý fotbalový brankář Petr Čech, tenista Ivan Lendl nebo aktuálně nejlepší český hokejista David Pastrňák. "Jarda je legenda českého i světového hokeje. Kniha bude velkou inspirací pro všechny. Lidi pochopí, že je vše vydřené. I já jsem zvědavý na jeho cestu," řekl Pastrňák.
Křest knihy osobně navštívila řada Jágrových bývalých spoluhráčů v čele s Romanem Červenkou, Petrem Čajánkem nebo Davidem Výborný. "Určitě to bude zajímavá kniha. Jarda je jedna z největších legend našeho sportu, a nemyslím jen hokeje. Myslím si, že od Zátopka druhá největší legenda, která tady byla. Určitě si knihu přečtu, ale až pojedu na delší dovolenou," řekl pětinásobný světový šampion Výborný.