Izraelští rukojmí budou podle Trumpa propuštěni v pondělí nebo úterý
9. 10. 2025 – 19:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelští rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo úterý, prohlásil dnes americký prezident Donald Trump a dodal, že věří, že příměří v Pásmu Gazy povede k trvalému míru.
Prezident podle agentury Reuters na jednání kabinetu uvedl, že údery proti Íránu byly významné pro dosažení dohody o ukončení války v Pásmu Gazy. Toto palestinské území podle něj bude pomalu obnovováno za přispění zemí v regionu.
"V noci jsme dosáhli významného průlomu na Blízkém východě," uvedl Trump. "Ukončili jsme válku v Gaze, a ve skutečnosti jsme na mnohem větším základě nastolili mír, doufejme trvalý mír na Blízkém východě," dodal americký prezident. Trump také poděkoval řadě států, včetně Egypta, Jordánska, Kataru, Turecka, Saúdské Arábie či Indonésie za jejich roli při dosažení dohody.
"Z pohledu Hamásu, přišli pravděpodobně o 70.000 lidí. To je velká odplata," cituje Trumpa server The Times of Israel s tím, že podle oficiálních údajů platných k měsíci srpnu zabila izraelská armáda přibližně 22.000 ozbrojenců teroristického hnutí Hamás. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného Hamásem při izraelských útocích zahynulo od počátku války přes 67.000 lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za věrohodné, nicméně nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.
V reakci na otázku novinářů Trump uvedl, že nemá názor na možnost dvoustátního řešení po uzavření příměří v Pásmu Gazy. "Budu se řídit tím, na čem se dohodnou," cituje Reuters Trumpa. Na další otázku, co mohou Palestinci očekávat, Trump odpověděl: "Vytvoříme něco, kde mohou lidé žít. Vytvoříme lepší podmínky pro lidi."
Prezident podle agentury AFP řekl, že se bude snažit být v Egyptě při podpisu dohody. Americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který se ve středu zapojil do jednání o dohodě v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch, dnes podle AFP při setkání s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím Trumpovu návštěvu potvrdil. "Prezident je z cesty do Egypta skutečně nadšen, a plán je, že přijede příští týden," uvedl Witkoff.
Trump dále podle Reuters uvedl, že souhlasil s projevem v izraelském Knesetu a že ho přednese, pokud si to budou tamní činitelé přát. Neuvedl nicméně, kdo ho o projev v izraelském parlamentu požádal.
Trump též zmínil Írán. Podle prezidenta údery proti Íránu přispěly k dosažení dohody o ukončení války v Pásmu Gazy, nedodal však jakým způsobem. Nebýt úderů Írán byl podle něj nyní měl pravděpodobně "mnoho jaderných zbraní". Dvanáct dní trvající izraelské útoky proti íránským cílům, do nichž se jednorázově zapojily i Spojené státy, byly vedeny s proklamovaným cílem zničit íránský jaderný a balistický program.
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.