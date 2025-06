Izraelsko-íránský konflikt má za čtyři dny na 250 obětí, většinou civilistů

17. 6. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Boje mezi Izraelem a Íránem, které dnes pokračovaly čtvrtým dnem, si vyžádaly už nejméně 248 obětí, většinou z řad civilistů, z toho 24 v Izraeli.

Právě jeho vláda v pátek dlouholetý konflikt vyostřila, a to se zdůvodněním, že se snaží zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes prohlásil, že nemá zájem jednat o deeskalaci konfliktu. Teherán se snaží prostřednictvím některé arabské země a amerického prezidenta Donalda Trumpa dosáhnout zastavení bojů.

Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí už v neděli řekl, že jeho země se jen brání a údery na Izrael zastaví, pokud Izrael udělá totéž. Dnes Arakčí uvedl, že Trump by mohl izraelské útoky na Írán zarazit jediným telefonátem. Írán podle Reuters požádal Katar, Saúdskou Arábii a Omán, aby se pokusily přesvědčit Trumpa přimět Izrael k jednání o příměří.

Trump dnes potvrdil, že Írán o taková jednání usiluje. Při setkání s kanadským premiérem Markem Carneym na okraj summitu G7 v Kanadě také šéf Bílého domu uvedl, že Írán tuto válku nevyhraje, a připomněl, že Spojené státy vždy podporovaly Izrael.

Izraelská armáda od pátku při útocích na Írán zabila několik íránských jaderných vědců, velitele letectva či šéfa íránských revolučních gard, ale podle íránských úřadů je 90 procent z 224 obětí z řad civilistů. Izraelská armáda dnes oznámila, že získala vzdušnou převahu nad Teheránem a že se jí podařilo zničit třetinu íránských odpalovacích zařízení pro balistické rakety země-země. Nově také podle svého tvrzení zabila čtyři vysoce postavené íránské zpravodajce, včetně šéfa zpravodajské agentury revolučních gard.

Americký server Axios dnes s odkazem na nejmenované zdroje napsal, že Izrael měl o víkendu příležitost zabít i íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího, ale americký prezident Trump prý dal jasně najevo, že s takovým krokem nesouhlasí. Netanjahu dnes na dotaz deníku ABC ohledně možného zabití Chameneího uvedl, že izraelská vláda udělá, co bude muset. Dodal, že by to nevedlo k eskalaci konfliktu, ale že by ho to ukončilo.

Izraelské letectvo v noci na dnešek a dnes podniklo další údery na Írán, včetně Teheránu, kde zasáhlo i budovu státní televizi IRIB, a to právě v okamžiku, kdy moderátorka ostře kritizovala Izrael. Podle AFP byly dnes slyšet exploze na více místech íránské metropole. Objekt IRIB leží na severovýchodě Teheránu ve čtvrti, pro niž předtím vydala izraelská armáda výzvu k evakuaci. Íránské revoluční gardy poté vyzvaly k evakuaci obyvatele Tel Avivu.

Íránské rakety v noci dopadly na několik míst ve středním a severním Izraeli, včetně Tel Avivu, kde poničily několik budov a zranily několik lidí. V důsledku otřesů byla mírně poškozena i budova pobočky americké ambasády v Tel Avivu.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi dnes informoval, že izraelské údery v Íránu nezpůsobily další škody na íránských jaderných provozech Natanz a Fordo. Též uvedl, že MAAE bude pokračovat v inspekcích v Íránu podle jeho závazků ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), jakmile to bezpečnostní situace dovolí. Mluvčí íránské diplomacie ale dnes oznámil, že parlament připravuje návrh na odstoupení od NPT.

Izrael na rozdíl od Íránu signatářem NPT není a nepotvrdil, ani nevyvrátil, že disponuje jaderným arzenálem. Předpokládá se ale, že jako jediná blízkovýchodní země jaderné zbraně má. Teherán tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje, pokračuje ale v obohacování uranu výrazně nad úroveň dostatečnou k jeho mírovému využití.

Prudké zhoršení bezpečnostní situace přimělo některé země EU evakuovat své občany z Izraele. Například slovenský vládní letecký speciál dnes dopravil do Bratislavy z jordánského Ammánu 73 lidí, včetně 14 Čechů, evakuovaných v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Íránem. Další evakuační lety Bratislava naplánovala na úterý a na středu. Čeká se také přílet českého speciálu s evakuovanými lidmi.

Z Íránu bylo přes Turkmenistán podle íránského ministerstva zahraničí evakuováno na 120 lidí, včetně diplomatů a jejich rodinných příslušníků. Většina z evakuovaných podle zdrojů agentury AP pochází ze středoasijských zemí. Pákistán dnes oznámil, že uzavře hranici s Íránem, což zdůvodnil vojenskou konfrontací mezi svým sousedem a Izraelem.