Izraelské údery v Libanonu mohou vést k pozastavení dohody s EU, uvedla Francie
9. 4. 2026 – 20:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kvůli útokům v Libanonu i situaci na Západním břehu Jordánu je podle francouzské diplomacie možné, že se bude znovu jednat o pozastavení asociační dohody mezi Evropskou unií a Izraelem.
Dnes to podle agentury AFP uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí. Ve středu při izraelských úderech zemřelo podle libanonské vlády přes 200 lidí a média tyto útoky označila za největší od začátku války.
"Vzhledem k vážnosti toho, co se stalo včera (ve středu) i vzhledem k situaci na Západním břehu Jordánu nelze vyloučit, že se kromě vnitrostátních sankcí znovu otevře diskuze o pozastavení asociační dohody mezi Evropskou unií a Izraelem," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Pascal Confavreux.
Izrael má podle mluvčího francouzské diplomacie právo se bránit. "Jeho kroky jsou ale nejen nepřijatelné, ale také nepřiměřené a vedou de facto do slepé uličky," dprohlásil Confavreux.
Případné pozastavení dohody, která platí od roku 2000 a má usnadňovat politický dialog a obchodní výměnu mezi oběma stranami, musí být přijato jednomyslně všemi členskými státy. V loňském roce o její přezkum kvůli eskalaci vojenského konfliktu a zhoršující se humanitární situaci v Pásmu Gazy požádalo několik členů EU včetně Nizozemska. Evropské komise následně dospěla k závěru, že Izrael skutečně dohodu porušuje, ovšem její jakékoli plošné pozastavení nebo vypovězení odmítlo několik států, zejména Německo.
Boje mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballáh se zintenzivnily po americko-íránském úderu na Írán 28. února. V noci na středu byla oznámena dohoda o příměří, jejíž součástí jsou podle Íránu a Pákistánu, který jednání zprostředkovával, také izraelské útoky v Libanonu. Izrael ale tvrdí, že se dohoda na boj s Hizballáhem nevztahuje, a pokračuje v úderech, při nichž umírají i civilisté.
K pozastavení asociační dohody v oblasti obchodu s Izraelem vyzvaly na začátku měsíce také humanitární organizace v souvislosti s novým izraelským zákonem o trestu smrti. Ten je obzvlášť přísný vůči Palestincům žijícím na Západním břehu Jordánu, s výjimkou východního Jeruzaléma. Zákon stanoví trest smrti jako standardní trest pro osoby odsouzené za úmyslné zabití klasifikované podle izraelské legislativy jako teroristické činy.