Izrael společně s USA dnes zahájili vojenský zásah proti Íránu, nesmí mít jadernou zbraň řekl Trump
28. 2. 2026 – 10:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump potvrdil zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu.
Podle prezidenta je cílem akce ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. Trump to dnes řekl ve videu na sociální síti Truth Social. Podle Trumpa se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.
Spojené státy dnes ráno společně s Izraelem zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Podle médií se výbuchy ozývají nejen v Teheránu, ale také v řadě dalších míst prakticky po celém Íránu. Pentagon oznámil, že vojenská operace proti Íránu je pojmenována Epic Fury (Epická zuřivost).
"Toto prohlášení nečiním lehkomyslně. Íránský režim se snaží zabíjet," uvedl americký prezident. "Po 47 let íránský režim skandoval 'Smrt Americe' a vedl nekonečnou kampaň krveprolití a vraždění, cílící na USA, americké vojáky a nevinné osoby v mnoha zemích," řekl Trump. Zdroje agentury Reuters uvedly, že americká armáda počítá s tím, že vojenská akce, při níž jsou využívána letadla i rakety, bude trvat několik dní.
"Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise," dodal ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.
Americký prezident v dále vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. "Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace," zdůraznil Trump.
K tomu, aby Íránci byli připravení dát najevo svůj nesouhlas s režimem a šli do ulic, vyzval také bývalý korunní princ země Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu. "Žádám vás, abyste prozatím zůstali ve svých domovech a byli v bezpečí. Zůstaňte ostražití a připraveni, abyste v pravý čas – který vám přesně oznámím – mohli vyrazit do ulic," uvedl Pahlaví, který volá po zavedení sekulární demokracie v Íránu. "Jsme velmi blízko konečnému vítězství. Chci být co nejdříve po vašem boku, abychom společně mohli Írán získat zpět a znovu postavit na nohy," dodal syn posledního íránského šáha.
Před dnešním vojenským zásahem vedly tento měsíc Írán a Spojené státy tři kola nepřímých rozhovorů o jaderném programu Teheránu. První kolo se konalo 6. února v Ománu a druhé minulý týden ve Švýcarsku. Třetí kolo proběhlo ve čtvrtek v Ženevě. Další jednání technického rázu se měla uskutečnit v pondělí ve Vídni.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí čtvrteční rozhovory označil za velmi dobrý posun správným směrem. Podle serveru Axios ale hodnocení amerických představitelů nebylo tak pozitivní.
USA požadovaly úplné zastavení obohacování uranu Íránem i řešení íránského balistického programu a podpory regionálních ozbrojenců. Teherán ale trval na tom, aby se rozhovory týkaly jen jaderných otázek, a zdůrazňoval rovněž, že jeho nukleární program je výhradně mírový.