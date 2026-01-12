Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem
12. 1. 2026 – 7:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by Spojené státy zasáhly v Íránu, kde se konají největší protivládní demonstrace za několik let.
Informuje o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na tři izraelské zdroje obeznámené se situací. Teherán varoval, že jakýkoliv útok by vedl k odvetě proti Izraeli a proti americkým základnám v regionu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následně oznámil, že jeho země situaci v Íránu pečlivě sleduje.
Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužil násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou "připravené pomoci". Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal vojenské možnosti útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl. O možnosti amerického zásahu v Íránu v sobotu v telefonickém rozhovoru mluvili také Netanjahu a ministr zahraničí USA Marco Rubio, uvedl jeden ze zdrojů.
Trump se v úterý setká se svými hlavními poradci, aby projednali další postup vůči Íránu. S odvoláním na úředníky o tom informovala Reuters.
"Lid Izraele i celý svět jsou v úžasu nad obrovským hrdinství íránských občanů," uvedl na úvod dnešního zasedání izraelské vlády Netanjahu. Odsoudil masové zabíjení civilistů, které podle něj v zemi pokračuje, a vyjádřil naději, že se podaří obnovit vztahy mezi Izraelem a Íránem, jakmile se země osvobodí od tyranie.
Írán dnes Spojené státy před možným útokem varoval. Předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf poslancům řekl, že by Teherán reagoval odvetou na podle něj legitimní cíle, jako je Izrael a také americké vojenské základny. Postoj k USA dali najevo i poslanci, kteří na zasedání parlamentu podle agentury AP skandovali "Smrt Americe".
Reuters poznamenává, že zdroje neuvedly, co v praxi znamená vysoká pohotovost izraelských sil. Izrael a Írán proti sobě vloni v červnu vedly dvanáctidenní válku.
Nejméně dva američtí zákonodárci z obou hlavních politických stran dnes uvedli, že mají pochybnosti o tom, zda je vojenský zásah proti Íránu tou nejlepší cestou. Republikánský senátor Rand Paul v ranním pořadu televizní stanice ABC News uvedl, že si není jist, zda by měl takový úder zamýšlený účinek. Také demokratický senátor Mark Warner vyslovil názor, že by útok mohl spojit Íránce proti zahraničnímu nepříteli.
Naopak republikánský senátor Lindsey Graham, známý svým ostrým přístupem k zahraniční politice, dnes ve vysílání televize Fox News řekl, že pokud by byl prezidentem, nechal by zabít všechny vrcholné představitele íránského režimu.
Podle údajů neziskové organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) už si násilnosti provázející celostátní demonstrace proti íránskému režimu vyžádaly nejméně 538 mrtvých, více než 10.600 lidí bylo zadrženo. Podle této organizace je pravděpodobné, že počet obětí dál poroste, uvedla agentura AP.
Současné protesty jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly 28. prosince protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty domácí měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.