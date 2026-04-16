Ivo Lukačovič koupil další stíhací letoun z období druhé světové války
16. 4. 2026 – 16:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič koupil britský stíhací letoun z období druhé světové války, který byl tehdy přidělen 312. československé stíhací peruti britského Královského letectva (RAF).
K vidění bude na letišti v Točné u Prahy, v případě ohrožení může být dozbrojen a nasazen přímo do boje. Lukačovič to dnes napsal na sociální síti Lidé.cz.
"Zhoršená bezpečnostní situace ve světě mě nenechává lhostejným. Pro potřeby ČR jsem proto zakoupil stíhací letoun Supermarine Spitfire Mk.IXe, výrobní číslo 633. Je to letoun, který byl přidělen 312. československé stíhací peruti RAF, létali na něm čeští piloti a je vyveden v českých výsostných barvách. V případě ohrožení tedy může být snadno dozbrojen a nasazen přímo do boje," uvedl Lukačovič.
Čeští piloti se po skončení války vrátili s letounem do Československa, v roce 1948 byl pak poskytnut Izraeli, odkud se později dostal do Barmy. Nakonec skončil v soukromé letecké sbírce, napsal dnes server Novinky.cz. "Letoun bude hangárován v leteckém muzeu na letišti Točná (tocna.cz), kde již s letounem Hawker Hurricane Mk.II trénujeme protileteckou ochranu Prahy. V případě konfliktu pak bude naše letka plně k dispozici Armádě ČR," doplnil Lukačovič, který je znám jako milovník letectví.
Lukačovič letiště a muzeum v Točné u Prahy vlastní. Pro muzeum pořídil řadu historických letadel, například letoun Lockheed Electra 10A, se kterým absolvoval obchodní cestu kolem světa podnikatel Jan Antonín Baťa, nebo dvojici replik meziválečných letadel značky Avia. Do sbírky patřil i stíhací letoun Hawker Hurricane Mk.IV., který v srpnu 2022 havaroval na leteckém dni v Chebu. Pilot tehdy nehodu nepřežil, podle závěrečné zprávy vyšetřovatelů nezvládl manévr, ke kterému letoun nebyl v dostatečné výšce.
Před rokem muzeum představilo letadlo Hawker Hurricane v barvách RAF. Muzeum nechalo mimo jiné provést generální opravu motoru letadla a s pomocí historiků přeměnilo zbarvení stroje. Získal tak podobu jednoho z letounů 310. perutě RAF pilotovaného československými letci, který měl v bitvě o Anglii na kontě několik sestřelů a po poruše motoru se v říjnu 1940 zřítil do řeky.