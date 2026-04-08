Iveta Lutovská vychovává děti sama: "Hromy, blesky a musí se poslouchat"
8. 4. 2026 – 12:18 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná moderátorka prozradila, že je se svými dětmi raději kamarádka, ale zakřičet prý umí také.
Oblíbená moderátorka a modelka Iveta Lutovská se pere s údělem, který není jednoduchý pro vůbec žádnou matku, ať už je slavná, nebo ne: Vychovává své děti sama.
A dělá to svědomitě – nedávno například vzala své potomky Anetu a Matěje na nový film s Mariem, kde se rovnou promluvila i s magazínem eXtra.cz. Řeč samozřejmě přišla také právě na rodičovství.
Děti nehodlá odbýt a žádné sezení doma se konat nebude: „Tím, že začíná být hezky, tak se nemůžu dočkat, až vytáhneme kola a budeme chodit na venkovní hřiště,“ zasnila se.
„Teď jsme fakt nechodili, protože já zase nejsem taková ta odolná máma, která je s dětmi v mínus pěti na hřišti,“ přiznala.
Jinak se ale prý snaží být dětem oporou a daleko radši je na ně příjemná, ale zdivočet je také nechat nemíní: „Myslím si, že zastávám obě role. Tím, že je vychovávám sama, tak i musím. Já si myslím, že jsem opravdu kamarádská, že je se mnou legrace, ale zároveň umím i zakřičet,“ zamyslela se Iveta.
A když už na to dojde, je to pořádná vojna: „To jsou hromy, blesky a musí se poslouchat,“ pokyvuje moderátorka se smíchem.
„Hranice být musí, jakmile nejsou, tak přerůstají přes hlavu,“ má jasno o svém přístupu.
Co z dětí bude, zatím samozřejmě nikdo neví. Rozdíly v množství ambicí ale prý lze pozorovat už nyní: Malá Anetka chce být vším, Matěj chce být... ničím.
„Anetka mi teď cestou na film říkala svůj sen, že si chce do svých osmnácti let zahrát ve filmu. U Anetky se to střídá podle toho, co je momentálně aktuální. Hraje na bubny, hraje fotbal. Takže když se daří zápasy, tak chce být fotbalistka, když má koncert na bubny, tak chce být bubeník,“ vypráví půvabná zlatovláska.
To Matěj má zcela jiný pohled na svět: „Když se ho zeptám, tak odpoví diametrálně odlišně: hlavně ne žádným povoláním. Třeba že nebude dělat nic, nebo že se bude mít dobře v životě,“ prozradila Iveta.
Inu, ruku na srdce, s podobnými cíli se dá docela ztotožnit.