Ivana Gottová se bojí o dceru. Charlotte od ní dostala nekompromisní zákaz
18. 7. 2026 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková
Charlotte Gott vykračuje z otcova stínu do velkého hudebního světa - a Ivana Gottová se o ni bojí. Dceři proto dala jeden nekompromisní zákaz, který má chránit její psychiku před krutostí internetu.
Charlotte Gott si od samého začátku velmi dobře uvědomuje, že nosit příjmení po nejslavnějším českém zpěvákovi je obrovská výsada, ale zároveň neskutečně těžké břemeno. Každý její krok je a bude srovnáván s nedostižným originálem. Právě proto se talentovaná dívka rozhodla, že nebude nikoho kopírovat a nehodlá stavět svou budoucnost jen na rodinném odkazu.
Namísto českých kantilén se vrhla na moderní zahraniční pop a vydala anglicky zpívané singly I Could Be Mine a In Too Deep.
Temná strana slávy a strach milující matky
S prvními veřejnými úspěchy a pozorností médií se pochopitelně probudili i internetoví trollové. Sociální sítě jsou dnes prostředím, kde se zpravidla pro urážku nechodí daleko a občas se tam člověk dočte pořádnou divočinu. A právě z toho má obrovský strach Ivana Gottová.
Podle informací serveru Expres.cz zasáhla starostlivá maminka do rozjíždějící se kariéry své dcery velmi nekompromisně. Nedala jí jen obyčejnou radu, ale vystavila jí poměrně přísný zákaz: Charlotte nesmí číst jakékoliv komentáře pod články nebo příspěvky na sociálních sítích.
Cíl je jasný: nenechat si zkazit radost z hudby a uchránit si křehkou psychiku před zlobou anonymního davu.
Zkušenosti mluví za vše. Uposlechne?
Ivana Gottová moc dobře ví, proč takto razantně jedná. Po boku hudební legendy strávila roky a na vlastní kůži zažila, jak nemilosrdná umí veřejnost i média být. Ví, že nenávistné komentáře na internetu dokážou napáchat obrovské psychické škody i u ostřílených matadorů, natož u dvacetileté dívky na prahu kariéry.
Na druhou stranu se ale v komentářích také najde spousta konstruktivní kritiky, dobře míněných upozornění i úplně obyčejné podpory. A o to všechno se mladá zpěvačka připraví také, když nebude nic číst.