Dnes je neděle 29. března 2026., Svátek má Taťána
Počasí dnes 7°C Zataženo

Italští rodiče odjeli na dovolenou do Egypta, doma nechali pět nezletilých dětí

29. 3. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ilustrační foto zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Nepříjemnosti s úřady má kvůli své dovolené rodičovský pár z italského Terstu.

Vydal se na několik dnů do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, doma ale nechal bez dozoru svých pět nezletilých dětí. Nejmladšímu bylo osm a nejstaršímu sedmnáct let, píše agentura DPA.

Rodiče na dovolenou vyrazili, aby bez dětí oslavili narozeniny, a svůj pobyt u Rudého moře dokumentovali na sociálních sítích.

Toho, že něco není v pořádku, si všimla učitelka jednoho z mladších dětí, která se obrátila na městský sociální úřad. Do domu rodiny následně dorazili policisté a úředníci odpovědní za ochranu dětí a mladistvých.

Podle listu La Repubblica byly děti samy doma asi čtyři dny a během té doby se staraly o domácnost a chodily do školy. Nezameškaly prý ani jeden den. Kromě nich v domácnosti žil i větší počet koček a psů.

Úřady dětem zajistily náhradní péče a rodiče je mohou navštěvovat. Rodičovská práva jim úřady neodebraly, ale prověřují jejich kompetence. Podle médií se úředníci snaží, aby rodina byla co nejdříve opět pohromadě.

Tagy:
rodina Itálie Egypt kuriozity
Zdroje:
ČTK

