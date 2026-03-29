Italští rodiče odjeli na dovolenou do Egypta, doma nechali pět nezletilých dětí
29. 3. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nepříjemnosti s úřady má kvůli své dovolené rodičovský pár z italského Terstu.
Vydal se na několik dnů do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, doma ale nechal bez dozoru svých pět nezletilých dětí. Nejmladšímu bylo osm a nejstaršímu sedmnáct let, píše agentura DPA.
Rodiče na dovolenou vyrazili, aby bez dětí oslavili narozeniny, a svůj pobyt u Rudého moře dokumentovali na sociálních sítích.
Toho, že něco není v pořádku, si všimla učitelka jednoho z mladších dětí, která se obrátila na městský sociální úřad. Do domu rodiny následně dorazili policisté a úředníci odpovědní za ochranu dětí a mladistvých.
Podle listu La Repubblica byly děti samy doma asi čtyři dny a během té doby se staraly o domácnost a chodily do školy. Nezameškaly prý ani jeden den. Kromě nich v domácnosti žil i větší počet koček a psů.
Úřady dětem zajistily náhradní péče a rodiče je mohou navštěvovat. Rodičovská práva jim úřady neodebraly, ale prověřují jejich kompetence. Podle médií se úředníci snaží, aby rodina byla co nejdříve opět pohromadě.