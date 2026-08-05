Italští popeláři vrátili výherní los majitelce, která ho nedopatřením vyhodila
5. 8. 2026 – 8:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Los vyhrávající milion eur (přes 24 milionů korun), který jeho majitelka nedopatřením vyhodila do smetí, našli popeláři.
Žena z města Bitonto v regionu Apulie na jihu země si v neděli chtěla v obchodě ověřit, zda její los vyhrál, ale automat oznámil, že výhru nelze vyplatit. Bylo to kvůli tomu, že menší pobočky mohou vyplácet jen nižší výhry. Žena si neuvědomila, že získala jackpot.
"Výherkyně vždy sázela stejná čísla, která souvisela s někým z jejích blízkých," řekl Roberto Nicola Toscano ze společnosti SANB, která se zabývá odvozem odpadů. Když se žena vrátila domů, někdo z rodiny jí řekl, že její čísla byla vylosována. Okamžitě běžela zpět do obchodu, kde ale zjistila, že los už skončil v odpadcích a ty odvezli popeláři.
Obrátila se na Toscana. "Dali jsme dohromady, kudy los projel, ale nedělali jsme si velké naděje, že by se našel," připustil Toscano. Podařilo se však zjistit ten správný svozový vůz a zastavit ho. Vzhledem k tomu, jaký náklad v autě byl, předala ho společnost SANB specializované firmě, aby v hromadách odpadků pátrala. Její zaměstnanci los po více než dni práce našli neporušený v natrženém pytli, kde bylo mnoho jiných, ale porušených losů. Když Toscano výherkyni tuto novinku sdělil, rozplakala se.
To, že nečekaně zbohatla, bude ovšem ženu něco stát. Toscano řekl, že podepsala slib, že uhradí veškeré náklady spojené s pátráním po vyhozeném losu.