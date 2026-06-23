Italská premiérka Meloniová doufá, že spor s Trumpem nedopadne na vztahy s USA
23. 6. 2026 – 6:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Italská premiérka Giorgia Meloniová doufá, že její nedávný spor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na sociálních sítích a v médiích nebude mít dopad na vztahy mezi Itálií a Spojenými státy.
Podle italských agentur ANSA a Adnkronos to řekla na dnešním zasedání vlády v Římě. Premiérka také odmítla možnost ministerského bojkotu recepce k americkému Dni nezávislosti.
Ostrá výměna vzkazů mezi Trumpem a Meloniovou, kdysi blízkými politickými spojenci, začala minulý týden v pátek. Italská televize La7 ten den odvysílala krátký rozhovor s Trumpem, v němž americký prezident tvrdil, že Meloniová ho na jednání skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 velmi prosila o společnou fotografii. Trump řekl, že na to přistoupil, protože mu ho bylo Meloniové líto.
Italská premiérka krátce na to na sociálních sítích zveřejnila video, ve kterém uvedla, že Trump neříká pravda a že o fotografii usilovně nežádala. Oba politici si pak nepřímo vyměnili vzkazy na sociálních sítích i o víkendu.
Na dnešním zasedání vlády Meloniová řekla, že by rozepře neměla mít dopad na vztahy mezi Spojenými státy a Itálií. Obě země jsou spojenci od druhé poloviny 40. let a pro Itálii jsou Spojené státy největším exportním trhem mimo Evropskou unii. Kvůli Trumpovým výrokům zrušil italský ministr zahraničí Antonio Tajani cestu do USA, která se měla uskutečnit tento týden. Podle médií se měl v Miami účastnit italsko-amerického podnikatelského fóra.
Podle italského tisku se řada ministrů kvůli Trumpovým výrokům chystala letos nejít na obvyklou recepci amerického velvyslanectví v Římě ke Dni nezávislosti, která se koná 2. července. Spojené státy letos slaví 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Meloniová podle agentur vyzvala ministry, aby recepci nebojkotovali. Premiérka ocenila působení amerického velvyslance v Římě Tilmana Fertitty.
Meloniové, ale také ostatním členům NATO, americký prezident vytýká, že premiérka Spojené státy podle něj nepodpořila ve válce s Íránem. Poukázal na situaci, kdy Řím odmítl umožnit americkým letounům používat základny pro mise související s boji v Íránu. Podle Trumpa se Meloniová chtěla "znovu kamarádit", aby si zlepšila popularitu. "Ne, děkuji," vzkázal do Říma Trump na své síti Truth Social. Meloniová uvedla, že jí přátelský vztah s Trumpem zajisté k vyšší popularitě nepomohl.