Italové řeší vedra při spaní po svém. Mají na ně svůj osvědčený trik
4. 8. 2026 – 21:19 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se ani po setmění nedá v rozpáleném bytě dýchat, přichází ke slovu překvapivě prostý trik, který má fungovat jako přírodní klimatizace. V Itálii, kterou sužují tropické noci, nyní tento starý způsob ochlazování znovu získává popularitu. Má však jeden háček.
Itálie zažívá léto, během něhož se úlevy lidé často nedočkají ani v noci. Teploty v některých oblastech vystupují nad 40 stupňů a noční minima neklesají pod 25 stupňů. V Imperii bylo letos zaznamenáno dokonce 48 tropických nocí za sebou. Není proto divu, že obyvatelé domů bez klimatizace hledají každou možnost, jak rozpálenou ložnici alespoň trochu ochladit.
Jedním z triků, o nichž nyní píší italská média, je takzvaná metoda mokrého prostěradla. Lehkou bavlněnou textilii stačí navlhčit studenou vodou, důkladně vyždímat a pověsit do otevřeného okna nebo ke dveřím vedoucím na balkon. Noční vánek procházející přes vlhkou látku má přinést do místnosti příjemnější vzduch.
Mokré prostěradlo funguje jako jednoduchý ochlazovač
Nejde pouze o internetový výmysl. Princip je založený na odpařování vody. Při něm se spotřebovává teplo z okolního vzduchu, takže bezprostředně kolem mokré textilie může teplota mírně klesnout. Podobným způsobem fungují také odpařovací ochlazovače.
Italské servery letos připomínají také takzvaný egyptský trik. Podle něj se člověk přikryje lehkým prostěradlem, které bylo navlhčeno a následně velmi důkladně vyždímáno nebo odstředěno. Látka nemá být promočená, ale pouze lehce vlhká.
Bezpečnější a praktičtější variantou je však pověsit vlhké prostěradlo nebo ručník do otevřeného okna. Proudění vzduchu je důležité. Pokud v místnosti nefouká, látka bude pouze pomalu schnout a kýžený efekt může být téměř neznatelný.
V dusném bytě může trik udělat pravý opak
Metoda má jednu podstatnou slabinu. Nejlépe funguje v suchém prostředí. Jestliže je vzduch už předem velmi vlhký, voda se z textilie odpařuje pomaleji. V pokoji se navíc může zvýšit vlhkost, kvůli níž se tělo hůře ochlazuje pocením. Místo příjemného osvěžení tak může vzniknout ještě větší pocit dusna.
Právě v přímořských oblastech Itálie je proto potřeba používat trik s rozumem. Například v Imperii byla během současných veder naměřena vlhkost až 90 procent. Za podobných podmínek mokré prostěradlo ložnici pravděpodobně nespasí.
Pozor je třeba dát také na elektrické ventilátory, zásuvky a prodlužovací kabely. Mokrá textilie by nikdy neměla viset přímo nad nimi ani tak blízko, aby na zařízení mohla kapat voda.
Přes den okna raději zavřete
Samotný mokrý ručník nestačí, pokud necháte do bytu celý den proudit rozpálený vzduch. Odborná doporučení radí přes den zavřít okna a zatáhnout žaluzie či závěsy. Větrat se vyplatí až večer nebo brzy ráno, kdy je venkovní teplota nižší než uvnitř.
Italský trik tedy klimatizaci zcela nenahradí. Za teplé noci s mírným větrem ale může přinést alespoň krátkou úlevu a pomoci snížit teplotu v bezprostředním okolí okna. A protože k němu potřebujete jen vodu a staré prostěradlo, vyzkoušet ho můžete prakticky zadarmo.