Itálii zaplavily citrony, ale nejsou k jídlu. Za některé dáte i desítky tisíc korun
28. 7. 2026 – 12:29 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Citrony jsou v Itálii všude. Lemují silnice, objevují se na keramice, ubrusech, talířích, pohlednicích i výlohách obchodů. V létě 2026 se však jejich pole působnosti ještě rozšířilo. Přesunuly se na šaty, kabelky, boty, plavky a nejrůznější doplňky.
Nejde přitom jen o laciné suvenýry z přímořských letovisek. Citronový motiv si zamilovaly také luxusní módní domy a z obyčejného ovoce vytvořily symbol dovolenkového přepychu. Rozdíl mezi šaty z pouličního stánku a modelem od slavného návrháře může činit desítky tisíc korun.
Ovoce se letos nenosí v košíku, ale na šatech
Jeden z nejznámějších italských magazínu označuje ovocné potisky za jeden z hlavních trendů jara a léta 2026. Vedle jahod a třešní se prosazují právě citrony, které působí svěže, hravě a okamžitě připomenou slunečné Středomoří.
Módní minimalismus alespoň na chvíli loučí a šatníky se mění v pestrobarevné sady. Ovoce se objevuje nejen na šatech a halenkách, ale také na kabelkách, botách, špercích a dalších doplňcích.
Citrony mají proti ostatním motivům jednu výhodu. Žlutá barva dokáže rozzářit i jednoduchý bílý nebo modrý základ a současně působí nápadně italsky. Stačí jeden pohled a člověk si vybaví modré moře, bílé domy, rozpálené uličky a sklenku limoncella na terase.
Citronový potisk prodává sen o italském létě
Za úspěchem trendu nestojí pouze samotné ovoce. Citrony se staly součástí estetiky označované jako Amalfi style nebo La Dolce Vita. Ta kombinuje romantické šaty, modrobílou keramiku, slaměné kabelky, rafii, zlaté šperky a atmosféru bezstarostné dovolené na italském pobřeží.
Styl inspirovaný pobřežím Amalfi spojuje citrusové motivy s modrou barvou Středozemního moře, vzdušnými střihy a retro elegancí známou ze starých italských filmů.
Citronový potisk tak neprodává jen šaty. Nabízí celý příběh. Slibuje léto plné slunce, vůni moře, dlouhé večeře a život, ve kterém nikdo nikam nespěchá. A módní značky dobře vědí, že za podobný sen jsou zákaznice ochotné zaplatit.
Citronové šaty za více než 42 tisíc korun
Jednou ze značek, které dokázaly citrony proměnit v luxusní módní symbol, je Dolce & Gabbana. Italský módní dům se dlouhodobě vrací k sicilským motivům, výrazným barvám, ovoci a dekorativní keramice.
Zpátky do minulosti citróny už tady byly a i v současnosti za ně zaplatíte pěkný balík. Například hedvábné minišaty Dolce & Gabbana pokryté citrony s motivem odkazující na sicilské kořeny samotné značky. Jejich původní cena činila 1 750 euro, což odpovídá přibližně 42 300 korunám.
Ani sleva z nich ovšem neudělala dostupnou záležitost. Zlevněná cena 1 225 eur vychází zhruba na 29 600 korun. Za částku, kterou někteří lidé zaplatí za celou dovolenou v Itálii, tak získáte jeden citronový model, ale proč ne….
Kabelka, za kterou byste pořídili ojeté auto
Šaty ovšem nejsou nejdražším citronem, který můžete letos nosit. Ještě výraznější cenovku dostala kabelka značky Judith Leiber Couture.
Luxusní psaníčko ve tvaru citronu je pokryté třpytivými krystaly a na první pohled připomíná spíše šperk než praktickou kabelku. V nabídce Net-a-Porter stojí 3 995 dolarů, což je zhruba 84 800 korun. To už je částka, za kterou lze koupit starší automobil, vybavit část domácnosti nebo strávit velmi pohodlnou dovolenou u moře. Do citronového psaníčka se přitom pravděpodobně vejde jen telefon, rtěnka a platební karta, kterou budete po nákupu ještě chvíli rozdýchávat.
Luxusní citrony nejsou jedinou možností
Dobrou zprávou je, že módní trend nemusí stát celou výplatu. Citronové vzory se objevují také v běžných módních řetězcích a menších buticích. Sehnat lze dostupné šaty, košile, plavky, šátky, náušnice i látkové kabelky.
Pokud nechcete vypadat jako chodící ovocný sad, stačí citronový motiv použít střídmě. Šátek s drobným potiskem oživí bílou košili, kabelka rozsvítí jednoduché letní šaty a žluté náušnice dodají barvu neutrálnímu outfitu.
Odvážnější mohou vsadit na dlouhé šaty s velkými citrony a doplnit je slaměnou kabelkou, sandály a jednoduchými zlatými šperky. Důležité je nechat výrazný potisk vyniknout a nekombinovat ho s příliš mnoha dalšími vzory.
Trend, který chutná po létě
Citrony se do módy vracejí opakovaně, ale v létě 2026 mají mimořádně silnou pozici. Spojují několik věcí, po kterých současná móda touží: výrazné barvy, hravost, dovolenkovou romantiku a snadno rozpoznatelný motiv.
Nemusíte přitom utratit desítky tisíc za luxusní šaty ani nosit kabelku dražší než ojeté auto. Citronový trend lze ochutnat i prostřednictvím jediného dostupného doplňku.
Jedno je však jisté. Pokud vám život letos nadělí citrony, módní svět radí jediné: nemačkejte je do limonády, ale oblékněte si je.