Itálie vyhlásila nejvyšší stupeň výstrahy ve všech velkých městech. Vedra nepoleví ani v Česku
5. 8. 2026 – 19:12 | Zpravodajství | Boris Staněk
Itálie se ocitla pod červenou výstrahou. Nejvyšší stupeň varování před horkem postupně platí ve všech 27 městech sledovaných tamním ministerstvem zdravotnictví. Teploty se v některých oblastech přibližují ke 40 stupňům a úřady upozorňují, že tentokrát nejsou ohroženi pouze senioři nebo chronicky nemocní. Dlouhotrvající vedro představuje riziko pro všechny.
Současná vlna veder je již čtvrtou, která během letošního léta Itálii zasáhla. Ve středu 5. srpna platil nejvyšší stupeň pohotovosti v 25 městech, ve čtvrtek se k nim přidávají také poslední dvě. Jde letos vůbec poprvé o situaci, kdy se v červeném stupni ocitla všechna města sledovaná italským zdravotnickým systémem.
Červená výstraha od severu až po Sicílii
Maximální stupeň varování zahrnuje mimo jiné Milán, Turín, Benátky, Veronu, Janov, Florencii, Bolognu, Řím, Neapol, Bari, Palermo, Katánii a Cagliari. Výstraha tak pokrývá prakticky celou zemi od severního Terstu až po sicilské Palermo.
Červený stupeň v Itálii neznamená pouze další mimořádně teplý den. Upozorňuje na podmínky, které mohou při dlouhodobém působení ohrozit zdraví celé populace, tedy i mladých a jinak zdravých lidí.
Úřady doporučují nevycházet na přímé slunce mezi 11. a 18. hodinou, omezit fyzickou námahu a pokud možno pobývat v chladnějších nebo klimatizovaných prostorách. Lidé by měli pravidelně pít, nosit lehké a světlé oblečení a vyhýbat se alkoholu, nadměrnému množství kávy a těžkým jídlům. Samozřejmostí je nikdy nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaném autě, a to ani na několik minut.
Horko si už vyžádalo oběti
Současná vedra jsou podle italských médií spojována nejméně se čtyřmi úmrtími. Mezi oběťmi mají být také devatenáctiletý sběrač rajčat a čtyřicetiletý tesař, kteří pracovali v průmyslových oblastech Lombardie. Další muž z bezpečnostní služby měl zemřít po zdravotních komplikacích souvisejících s horkem ve svém automobilu.
Situaci zhoršují tropické noci, během nichž nemá lidský organismus dostatek času na ochlazení a regeneraci. Riziková je zejména kombinace dlouhodobého horka, vysoké vlhkosti, nedostatku tekutin a fyzické práce. Italská agentura ANSA upozornila, že rozpálený asfalt místy dosahoval teploty kolem 63 stupňů.
Řím otevírá klimatizované prostory
Velká turistická města se snaží lidem nabídnout místa, kam mohou před největším žárem uniknout. Řím například zpřístupňuje během nejteplejší části dne klimatizovaná kina a některé kulturní prostory. Vybrané památky, včetně Kolosea a Pantheonu, zároveň prodlužují otevírací dobu, aby je turisté mohli navštívit až večer, kdy teploty alespoň částečně klesnou.
Ani tato opatření však nezmění fakt, že prohlídka rozpáleného města uprostřed dne může být nebezpečná. Opatrní by měli být zejména lidé, kteří do Itálie přijíždějí z chladnějšího prostředí a nejsou na podobné podmínky zvyklí.
Sucho ohrožuje vodu i úrodu
Dopady veder nekončí u lidského zdraví. Po suchém jaru se zhoršuje situace v údolí Pádu, kterým protéká nejdelší italská řeka. Více než stovka obcí v regionech Piemont a Lombardie má podle dostupných informací problémy se zásobováním pitnou vodou. Některé musí své zásoby doplňovat cisternami.
Zemědělci zároveň upozorňují na nižší výnosy plodin, rychlejší dozrávání vinné révy a pokles produkce mléka. Krávy během tepelného stresu méně přijímají potravu, což se podle farmářů projevilo přibližně desetiprocentním snížením dojivosti.
Atmosférický fyzik Lorenzo Giovannini z Trentské univerzity uvedl, že letošní vlny veder jsou svou intenzitou a délkou nadprůměrné. Přesný příchod jednotlivých epizod sice nelze předvídat s velkým předstihem, dlouhodobý trend je však podle vědců zřejmý: vlny horka jsou kvůli změně klimatu delší a intenzivnější.
Meteorologové varují také v Česku
ak podle vědců zřejmý: vlny horka jsou kvůli změně klimatu delší a intenzivnější.
Vysoké teploty se netýkají pouze jižní Evropy. Také v Česku meteorologové varují před velmi silnou až extrémní tepelnou zátěží. Ve středu mohou teploty podle ČHMÚ vystoupit většinou na 32 až 37 stupňů, ve východní polovině země se mohou místy přiblížit až ke 40 stupňům.
Nejvážnější situace panuje zejména na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se k vedru přidávají také místní přeháňky a bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a silnými nárazy větru. Přestože lokálně zaprší, zvýšené riziko vzniku a šíření požárů podle meteorologů přetrvává.
Česká výstraha tedy není stejně plošná jako italské varování pro všech 27 sledovaných měst, vedra však není radno podceňovat ani u nás. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat dětem, seniorům, těhotným ženám, lidem s nemocemi srdce, ledvin či dýchacího systému a všem, kteří pracují venku.
Při bolestech hlavy, závratích, nevolnosti, zrychleném dýchání, zmatenosti nebo výrazné slabosti je nutné přesunout postiženého do chladu, začít jej postupně ochlazovat a podle závažnosti stavu přivolat zdravotnickou pomoc. V takto extrémních dnech totiž nejde jen o nepříjemné pocení. Dlouhotrvající horko může být skutečným zdravotním rizikem.